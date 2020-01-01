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الكشف عن ثغرة في أنظمة ويندوز تهدد أهم متصفحات الإنترنت!

الأربعاء 29 أبريل 2020 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن ثغرة في أنظمة ويندوز تهدد أهم متصفحات الإنترنت!


وكالات / سما /

حذر الخبير في أمن المعلومات، جيمس فورشو، من ثغرة برمجية في أحد إصدارات أنظمة ويندوز، تؤثر على عمل أهم متصفحات الإنترنت.

وأشار الخبير إلى أن ثغرة أمنية اكتشفت في نسخة Windows 10 1903 التي أطلقت العام الفائت، تسببت بمشكلات في عمل بعض أهم متصفحات الإنترنت عند مستخدمي أنظمة ويندوز، ومن ضمنها متصفح Google Chrome، وهددت أمن أنظمة ويندوز ذاتها.

وأشار الخبير إلى أن الثغرة المذكورة والتي سببها حذف بعض الرموز من نظام التشغيل أثرت على ما يسمى بأنظمة الحماية في متصفح Google Chrome، والتي تعتبر ضرورية لتوفير بيئة آمنة لتصفح الإنترنت.

وأوضح فورشو أن أنظمة الحماية في Chromium تعتبر من بين أفضل الأنظمة، لكن كل نظام توجد فيه نقاط ضعف، وتغير سلوك نظام الحماية لايعتمد على مطوريه فقط، بل على البرمجيات التي يتعامل معها هذا النظام أيضا.

وقال الخبير "أعتقد أن شخصا ما في مايكروسوفت قد رأى الثغرة المذكورة وقرر إصلاحها، وفي أبريل 2020 أصدرت مايكروسوفت تحديث CVE-2020-0981 الذي عالج مشكلاتها".

#الإنترنت #الهاكر #ثغرة #ويندوز

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