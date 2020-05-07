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غزة: المالية تقرر تسديد زكاة الفطر من مستحقات الموظفين

الأربعاء 29 أبريل 2020 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: المالية تقرر تسديد زكاة الفطر من مستحقات الموظفين


غزة / سما /

قررت وزارة المالية بالتعاون مع هيئة الزكاة الفلسطينية دفع زكاة الفطر عن الموظفين الراغبين في دفعها وذلك خصماً من مستحقاتهم، تخفيفاً عن الموظفين في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمرون بها، وتحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي.

ودعت الوزارة الموظفين الراغبين بتسجيل أسمائهم وعدد أفراد أسرتهم من خلال موقع التسجيل الموحد التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, حتى نهاية يوم الخميس 7/5/2020.

وبينت الوزارة أن قيمة مبلغ زكاة الفطر هذا العام سيكون 9 شيكل للفرد الواحد بناءً على قرار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ودار الافتاء.

وذكرت أنه يمكن للموظف الاستفادة من الخدمة لأسرته كاملة بالإضافة لـ 2 من المُعالين.

مرفق رابط تفعيل الخدمة:

https://emp.eservices.gov.ps/c_services/zakat_feter

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