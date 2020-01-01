أين سيلعب القاضي في الموسم المقبل؟

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن وجهة اللاعب محمد القاضي في الموسم الكروي المقبل بقطاع غزة 2020-2021.

وأكدت التقارير أن القاضي سيلعب مع بيت حانون الرياضي, بعدما فسخ شباب جباليا عقده مع اللاعب بالتراضي.

وكان اللاعب قد وقّع على عقود انضمامه لشباب جباليا الموسم المقبل, في الوقت الذي ذكر فيه بيت حانون الرياضي أنه يملك حقه في اللاعب هو الآخر حتى نهاية موسم 2020-2021.

يشار إلى أن القاضي تألق برفقة بيت حانون الرياضي هذا الموسم, وسجل معه 5 أهداف في الدوري, وصنع عدة أهداف أخرى, وكان أحد أسباب احتلال الفريق المركز الرابع في الممتازة برصيد 32 نقطة.