دفعة معنوية للزيتون في الموسم القادم

غزة / سما /

تلقى نادي الزيتون دفعة معنوية كبيرة عقب تأكيد لاعبه عاهد أبو مراحيل الظهور معه في دوري الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال" الموسم المقبل.

وذكرت تقارير صحافية محلية أن أبو مراحيل عدل عن قراره السابق بخصوص اللعب معارا خارج صفوف الزيتون الموسم القادم, وبات جاهزا لارتداء قميص الفريق من جديد, بعد الجهود التي بذلها المدرب الجديد علاء علوان.

ولعب المهاجم مع الصداقة في الموسم الحالي على سبيل الإعارة من الزيتون, وقدّم معه عرضا جيدا نوعا ما في الدوري والكأس.

يشار إلى أن الزيتون أنهى دوري الأولى في المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 22 نقطة, ليهبط للدرجة الثانية برفقة العطاء الثاني عشر والأخير.