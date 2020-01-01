  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

دفعة معنوية للزيتون في الموسم القادم

الأربعاء 29 أبريل 2020 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
دفعة معنوية للزيتون في الموسم القادم


غزة / سما /

تلقى نادي الزيتون دفعة معنوية كبيرة عقب تأكيد لاعبه عاهد أبو مراحيل الظهور معه في دوري الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال" الموسم المقبل.

وذكرت تقارير صحافية محلية أن أبو مراحيل عدل عن قراره السابق بخصوص اللعب معارا خارج صفوف الزيتون الموسم القادم, وبات جاهزا لارتداء قميص الفريق من جديد, بعد الجهود التي بذلها المدرب الجديد علاء علوان.

ولعب المهاجم مع الصداقة في الموسم الحالي على سبيل الإعارة من الزيتون, وقدّم معه عرضا جيدا نوعا ما في الدوري والكأس.

يشار إلى أن الزيتون أنهى دوري الأولى في المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 22 نقطة, ليهبط للدرجة الثانية برفقة العطاء الثاني عشر والأخير.

#نادي الزيتون #عاهد أبو مراحيل

الأكثر قراءة اليوم

التنمية الاجتماعية توضح بشأن موعد صرف المنحة القطرية الـ 100 دولار للأسر الفقيرة بغزة

"هآرتس" تكشف تفاصيل مُثيرة دفعت الجيش الاسرائيلي للانسحاب من جنوب لبنان..

شاهد.. وزير الصحة: 6 إصابات جديدة بالقدس.. وملحم: اشتية يتواصل مع الرئيس بشأن قانون التقاعد

فتح تشن هجوماً قاسيا على الشعبية وتطالبها بالاعتذار عن تصريحاتها ضد الرئيس

"الهيئة المستقلة" تطالب الرئيس واشتية بوقف القرارين بشأن تقاعد من هم بدرجة وزير

الامير تركي الفيصل يروي تفاصيل جديدة حول اغتيال والده...

غزة : وفاة شاب بظروف غامضة

الأخبار الرئيسية

الرئيس يعقد اجتماعين هامين للجنتين المركزية والتنفيذية الاسبوع القادم

81304

تفاصيل جديدة يرويها قادة ميدانيون في جيش الاحتلال عن حادثة خطف شاؤول

الإنقاذ الدولية: قد يصاب مليار شخص بكورونا والوفيات قد تصل 3.2 مليون

بايدن

بايدن يعارض ضم إسرائيل لأراضٍ في الضفة الغربية

اشتية: الرئيس يلغي التعديلات الأخيرة المتعلقة بقانون التقاعد لاعضاء التشريعي ومن هم برتبة وزير