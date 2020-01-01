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زراعة غزة تنهي توزيع الأعلاف على مربي الدواجن

الأربعاء 29 أبريل 2020 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
زراعة غزة تنهي توزيع الأعلاف على مربي الدواجن


غزة / سما /

أنهت الطواقم الفنية والإدارية بوزارة الزراعة في قطاع غزة، استعداداتها الخاصة بتوزيع الدفعة الثانية من الأعلاف على مربي الدواجن اللاحم، والتي ستبدأ غدًا الخميس، وذلك ضمن منحة دعم القطاع الزراعي والمقدمة من لجنة متابعة العمل الحكومي في القطاع.

وعاينت طواقم وزارة الزراعة شحنات الأعلاف الواردة، حيث خضعت للفحص في المختبرات، للتأكد من مطابقتها للمواصفات، قبل توزيعها على المربين.

وكانت الوزارة أعلنت عن تقديم مساعدات عاجلة للعاملين في القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، وذلك لدعم هذا القطاع الحيوي والهام في ظل أزمة "كورونا"، وتعزيز صمود العاملين فيه.

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