قرار خاص من آرسنال بشأن مستقبل أوباميانج

وكالات / سما /

يُقال بأن آرسنال مستعد لترك النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج للرحيل بمبلغ 34 مليون يورو هذا الصيف بدلاً من رحيله مجاناً في الصيف الذي يليه.

تم شراء أوباميانج صاحب الـ30 عاماً مقابل ضعف هذا المبلغ من بوروسيا دورتموند في يناير 2018.

لكن تأثر السوق العالمي بجائحة فيروس كورونا، تجعل نادي المدفعجية يقبل بتخفيض سعره إلى هذا الحد.

وحسب صحيفة ذا صن فإن أوباميانج ينتهي عقده في يونيو 2021 ولكن آرسنال يخشى أن يلقى نفس مصير آرون رامسي الذي رحل ليوفنتوس مجاناً في الصيف الماضي.

ويستعد الجانرز لبيع أوباميانج مقابل سعر مُخفض لأحد الأندية العديدة المهتمة بالتعاقد معه مثل برشلونة وريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

كما يعتبر أوباميانج أحد الأسماء التي يدرس إنتر ميلان التعاقد معها، وخصوصاً وأنه يتحدث الإيطالية بطلاقة نظراً لأنه نشأ في أكاديمية شباب ميلانو قبل أن ينتقل إلى سانت إيتيان الفرنسي مقابل 2 مليون يورو في عام 2012.