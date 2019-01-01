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فرنسا تلغى الدوري المحلي بقرار من وزاري

الأربعاء 29 أبريل 2020 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا تلغى الدوري المحلي بقرار من وزاري


وكالات / سما /

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، إلغاء منافسات الموسم الجاري للدوري المحلي 2019-2020، ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".

وقال فيليب خلال كلمة أمام البرلمان الفرنسي: "الأحداث الرياضية الكبيرة لا يمكن إقامتها قبل سبتمبر المقبل, لهذا لا يمكن استكمال الموسم الحالي.

وكانت بطولة الدوري الفرنسي قد توقفت منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي "كورونا", ومن المتوقع أن تعقد اجتماعات خلال الشهر المقبل, لتحديد كيفية حسم صاحب اللقب في فرنسا، والمقاعد الأوروبية والهابطين.

يشار إلى أن الدوري الهولندي يعتبر الأول في أوروبا, الذي يتعرض للإلغاء بسبب فيروس "كورونا"، عقب تمديد الحكومة فترة الحظر حتى مطلع سبتمبر المقبل.

#أوروبا #الدوري الفرنسي

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