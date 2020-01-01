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يوفنتوس يدخل الصراع على مبابي

الأربعاء 29 أبريل 2020 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يدخل الصراع على مبابي


وكالات / سما /

قال تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، إن يوفنتوس يحلم بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وينتهي تعاقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، مع وجود اهتمام قوي من قبل ريال مدريد وليفربول بضمه.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس يرى أن مبابي هو خليفة كريستيانو رونالدو الذي سيصل لعامه الـ36 في فبراير/ شباط المقبل، خاصة وأنه مهاجم طموح يسعى لحفر اسمه في سجلات تاريخ كرة القدم.

وأكد الموقع الإيطالي، أن مبابي يمثل حلمًا كبيرًا لفابيو باراتيتسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، رغم علمه بأن الصفقة تعتبر معقدة للغاية، في ظل تمسك سان جيرمان باللاعب، والأزمة الاقتصادية التي أحدثها فيروس كورونا.

وكانت تقارير قد أشارت في وقتٍ سابق إلى أن مبابي يعتبر أولوية لريال مدريد، الذي لم ينجح في تعويض رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس حتى الآن.

#يوفنتوس #كيليان مبابي

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