أليكسيس سانشيز يدفع ثمن التغيير!

وكالات / سما /

قال المدرب الإسباني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني السابق لفالنسيا الإسباني ومنتخب السعودية أن المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي دفع ثمن التغيير.

و رحل سانشيز عن صفوف فريقه مانشستر يونايتد لينضم لإنتر ميلان الإيطالي هذا الموسم بنظام الإعارة لكنه لم ينجح في ترك بصمة مع النيراتزوري.

بيتزي يرى أن سانشيز دفع ثمن التغيير بعدما رحل عن أرسنال الإنجليزي الذي كان بالنسبة له مكان مثالي على حد تعبير المدرب الإسباني.

و صرح بيتزي حسبما نشرت صحيفة سبورت الإسبانية قائلاً ” أليكسيس كان في أرسنال و كان المكان مثالي له وفجأة غير كل شيء ، المدينة، المدرب و الزملاء و الجمهور، في بعض الأحيان تستغرق عملية التأقلم وقتاً طويلاً و في أحيان أخرى تكون سريعة”.

و أضاف مفيداً ” أظن أنه في حالة سانشيز سارت الأمور بشكل بطئ ، لا أظن أنه امتلك القدرة على التواصل بشكل جيد بعد أرسنال ، هذه هي عواقب الحالة الذهنية ولا أعرف ما سيخبئه له القدر في الفترة المقبلة”.