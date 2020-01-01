هذا ما كتبته تركيا على مساعدات طبية أرسلتها لأمريكا

وكالات

غادرت طائرة شحن عسكرية تركية، محملة بمساعدات طبية، العاصمة أنقرة الثلاثاء، متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر تضررا من فيروس كورونا.



وتأتي شحنة المساعدات بتوجيه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمساعدة الولايات المتحدة التي سجلت أعلى معدل للوفيات والإصابات في العالم من الفيروس.



وتحمل طائرة الشحن التابعة للجيش التركي، أقنعة واقية للأطباء، وواقيات أوجه، وكمامات من طراز N95، ولباسا واقيا للأطباء، ومواد طبية وقائية.



وحملت طرود المساعدات شعار رئاسة الجمهورية التركية، ومقولة مولانا جلال الدين الرومي باللغتين التركية والإنكليزية: "هناك أملٌ بعد اليأس، والكثيرُ من الشموس بعد الظلمة".