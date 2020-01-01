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بعد تعافيه من كورونا: وفاة مسن (96 عاما) من البعنة

الأربعاء 29 أبريل 2020 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تعافيه من كورونا: وفاة مسن (96 عاما) من البعنة


القدس المحتلة / سما /

توفي الحاج محمود مصطفى تيتي (أبو ناصر) عن عمر ناهز 96 عاما، من قرية البعنة بمنطقة الشاغور، في مستشفى "زيف" بصفد، بعدما أحيل إليه لتلقي العلاج بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب المستشفى.

وكان المسن قد أحيل قبل نحو الشهر إلى المستشفى في صفد لتلقي العلاج، وهو يعاني من أعراض فيروس كورونا، إذ أجريت له الفحوصات وكانت النتائج موجبة، وفي غضون أيام طرأ تدهور على حالته ووصفت بالخطيرة آنذاك.

إلى ذلك، أعلن المستشفى يوم 16 نيسان/ أبريل الجاري عن تعافي المسن من كورونا، وجرى تسريحه من قسم الكورونا إلى قسم آخر من أجل مواصلة مرحلة التعافي، غير أنه فارق الحياة صباح اليوم، الأربعاء.

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