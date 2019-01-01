رام الله / سما /

تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة القدس، وارتفاع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 501 إصابة، تصدّر عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

وإليكم أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- فتح تؤكد رفضها وإدانتها لحملة قيادات "الجبهة الشعبية" التي تمس الحركة وقائدها العام والقيادة

- الكيلة: تسجيل 6 إصابات بـ "كورونا" في محافظة القدس

- إصابة مواطن برصاص شرطة الاحتلال في كفر سابا

- المالكي يشيد بالموقف الروسي الرافض لمخططات الضم الإسرائيلية

- الاحتلال يجدد العزل الانفرادي بحق الأسير وليد دقة

- طبيبة فلسطينية تقود معركة مكافحة "كورونا" في أحد مشافي حيفا

- أبو الغيط يؤكد أهمية الدور الأوروبي في مواجهة نوايا إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية

- "العليا" الإسرائيلية تنظر الأحد بالتماسات ضد حكومة نتنياهو وغانتس

- مصري: ,5846 مليون دولار أميركي أرباح مجموعة البنك العربي نهاية 2019

- طالب من "القدس المفتوحة" يناقش مشروع تخرجه أثناء القيام بعمله على أحد الحواجز

- فرنسا وإسبانيا تستعدان لرفع تدريجي حذر للإغلاق

* "الأيام":

- تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة القدس

- 60 وفاة و1121 إصابة بـ "كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم

- "العليا" الإسرائيلية تنظر الأحد بالتماسات ضد الحكومة الجديدة

- غزة: مصرع وإصابة3 أطفال بحوادث سير منفصلة

- المنظمة تدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف الممارسات الإسرائيلية في الضفة

- الاحتلال يخطر بهدم بركسين في بيت لحم وبوقف العمل في منزل بالأغوار الشمالية

- طبيبة فلسطينية تقود معركة مكافحة فيروس كورونا في أحد مستشفيات حيفا

- واشنطن: نحن على استعداد للاعتراف بإجراءات إسرائيل لضم مناطق من الضفة

- إصابة شاب بالرصاص بدعوى طعن إسرائيلية في كفار سابا

- إسرائيل: السماح بدخول 80 ألف عامل فلسطيني مع البقاء للمبيت خلال رمضان

- إسرائيل: حالتا وفاة و159 إصابة بـ "كورونا" خلال يوم واحد

- "الصحة" الإسرائيلية: مؤشرات على أفول موجة "كورونا" الحالية

- المصري: 5,846 مليون دولار أميركي أرباح البنك العربي حتى نهاية العام 2019

- أبو الغيط يؤكد أهمية الدور الأوروبي في مواجهة نوايا إسرائيل ضم أجزاء من الضفة

- "الصحة العالمية" تدعو دول شرق المتوسط إلى التريث في رفع قيود التباعد

- "كورونا" في العالم: أكثر من 216 ألف وفاة و3,121,118 إصابة

- 46 قتيلا و50 جريحا بانفجار صهريج مفخّخ في شمال سورية

* "القدس":

- 6 إصابات جديدة بـ "كورونا" في محافظة القدس

- مصرع طفلة وشاب وإصابة 5 آخرين في حادث سير ذاتي جنوب نابلس

- منظمة الصحة العالمية تدعو دول شرق الأوسط للتريث برفع القيود

- هدم منشآت بالخضر وتسليم إخطارات في بيت جالا والأغوار

- 210 وفيات و15728 إصابة بكورونا في إسرائيل

- طعن اسرائيلية في كفار سابا وإصابة منفذ العملية

- الطيبي يدعو لإعادة النظر في تعليمات الحكومة الإسرائيلية بشأن شهر رمضان

- واشنطن: نحن على استعداد للإعتراف بالإجراءات الإسرائيلية لمد السيادة على الضفة

- طبيبة من الداخل الفلسطيني تقود معركة مكافحة كورونا في احدى مستشفيات حيفا

- شخصيات فلسطينية بأوروبا تطالب الفصائل بإنهاء الانقسام

- غضب صيني من تلميح ترمب طلب تعويضات جرّاء كورونا