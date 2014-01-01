غانتس: كنت على يقين بأن جنودنا لن يعودوا أحياء من غزة

القدس المحتلة / سما /

تطرق رئيس حزب "كحول لفان" بيني غانتس، بمناسبة يوم ذكرى قتلى المعارك الإسرائيلية، إلى الحرب الأخيرة على غزة 2014، قائلًا: "عندما كنت أنظر إلى جنودنا وهم يدخلون إلى غزة في أول ليلة من الهجوم البري خلال حرب 2014، كنت على يقين بأنه لن يعود جميعهم أحياء".

ووفقًا لموقع "والا" العبري، تطرق غانتس أيضًا إلى قضية الجنود الأسرى المعتقلين لدى حركة حماس في غزة، قائلًا: إنه "يجب علينا أن نتذكر الجندي شاؤول والضابط هدار وإلى جانبهم أفيرا وهشام المعتقلين في غزة، حيث يجب علينا بذل كل جهودنا لاستعادتهم".