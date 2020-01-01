محلل إسرائيلي : نفتالي بينت أفضل وزير للجيش منذ 50 عامًا

القدس المحتلة / سما /

قال المحلل العسكري في صحيفة "هموديع" العبرية، يسرائيل كتسوبر: إن "نفتالي بينت يعتبر من أفضل وزراء الجيش خلال الخمسون عامًا الماضية، ويجب عدم التفريط به في الحكومة الجديدة".

ووفقًا للصحيفة فقد أوضح يسرائيل بأنه "من المؤسف أن نفتالي بنيت سيغادر مكتب وزارة الجيش في حال قامت حكومة جديدة، حيث أنه من أفضل وزراء الجيش الذين عرفتهم على مدار 50 عامًا".

وأضاف يسرائيل قائلا: "إنني أرافق وزراء الجيش ومسؤولي المنظومة الأمنية على مدار السنين الماضية، إلا أنني لم أجد أفضل من نفتالي بنيت الذي يتسم بتفانيه في العمل حيث أنه يصل مكتبه مع حلول الفجر ويغادره بعد منتصف الليل، كما أنه يمتاز بجرأته على اتخاذ القرارات التي كان يخشى سابقيه في هذا المنصب اتخاذها.

وقال يسرائيل: إن "هذا ليس رأيي فقط في وزير الجيش نفتالي بنيت، بل هو رأي الكثيرين من القادة العسكريين المتقاعدين من الجيش والمنظومة الأمنية".

يُشار إلى أن المراسل العسكري يسرائيل كتسوبر، يعتبر من أقدم المراسلين العسكريين في إسرائيل، حيث أنه يعمل في هذا المجال منذ أكثر من 50 عامًا.