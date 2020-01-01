  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح : علاقتنا بالسعودية تاريخية واخوية وستبقى

الأربعاء 29 أبريل 2020 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتح : علاقتنا بالسعودية تاريخية واخوية وستبقى


رام الله / سما /

 أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني/ فتح، أن علاقة الشعب الفلسطيني وقيادته بالمملكة العربية السعودية هي علاقة أخوة تاريخية لا تنفصم، منذ وقفت المملكة في المقدمة دفاعا عن فلسطين والقدس، وقدمت الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني لتعزيز صموده على أرضه، ومواصلة كفاحه من أجل تحرير وطنه.

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والناطق الرسمي باسمها نبيل أبو ردينة في تصريح صحفي، الليلة، أن الحركة تدين الأصوات المشبوهة التي تحاول الإساءة إلى هذه العلاقة، وخاصة في هذه الظروف الحرجة التي تستوجب منا جميعا رص الصفوف للحفاظ على القدس ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية فيها.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني يقدر المواقف العربية الأصيلة والمشرفة للعائلة المالكة السعودية منذ تأسيس المملكة وحتى يومنا هذا، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، في الحفاظ على حقوقنا الوطنية والعربية والإسلامية في فلسطين.

#فتح #السعودية

الأكثر قراءة اليوم

التنمية الاجتماعية توضح بشأن موعد صرف المنحة القطرية الـ 100 دولار للأسر الفقيرة بغزة

يديعوت : إسرائيل تسمح بدخول 80 الف عامل فلسطيني الأحد القادم

شاهد.. وزير الصحة: 6 إصابات جديدة بالقدس.. وملحم: اشتية يتواصل مع الرئيس بشأن قانون التقاعد

فتح تشن هجوماً قاسيا على الشعبية وتطالبها بالاعتذار عن تصريحاتها ضد الرئيس

لقاء تطبيعي بين عائلات إسرائيلية وفلسطينية عبر الانترنت برعاية ميلادنوف

الصحة الإسرائيلية ترصد "مؤشرات لأفول موجة عدوى كورونا"

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

81304

تفاصيل جديدة يرويها قادة ميدانيون في جيش الاحتلال عن حادثة خطف شاؤول

اشتية: الرئيس يلغي التعديلات الأخيرة المتعلقة بقانون التقاعد لاعضاء التشريعي ومن هم برتبة وزير

الجيش

"هآرتس" تكشف تفاصيل مُثيرة دفعت الجيش الاسرائيلي للانسحاب من جنوب لبنان..

ختام

طبيبة فلسطينية من الداخل تقود معركة مكافحة "كورونا" في أحد مستشفيات حيفا

التنمية الاجتماعية توضح بشأن موعد صرف المنحة القطرية الـ 100 دولار للأسر الفقيرة بغزة