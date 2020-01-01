كورونا عالميا : نحو 217 آلف وفاة و 3 مليون و 121 ألف إصابة

وكالات

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19"، حتى مساء الثلاثاء، أن الفيروس أودى بحياة 216,508 أشخاص في دول العالم، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم 3 مليون و121 ألف و 118 شخصاً، تعافى منهم اكثر من 947 ألف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 15 دولة، الثلاثاء، عن وفاة 54 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 3,515 إصابة جديدة مؤكدة، وذلك بزيادة عن حصيلة وفيات أمس الإثنين التي كانت 46 وفاة، وتراجع طفيف عن حصيلة الإصابات لليوم الماضي التي سجلت 3,640 إصابة جديدة في 15 دولة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 210 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث تم الثلاثاء اكتشاف اكثر من 61 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 5,059 حالة وفاة، حتى الآن، فيما لا تزال الولايات المتحدة الامريكية تسجل الجزء الاكبر منهم، حيث أعلنت الثلاثاء عن 1,771 وفاة حتى اللحظة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 58,568 شخصاً، محافظة بذلك على تصدرها على جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وكذلك بعدد الاصابات التي تخطت المليون اصابة، حيث بلغت حصيلتها حتى اللحظة مليون و 29 ألف و 179 شخصاً، منهم 18,823 إصابة جديدة حتى الآن. والأرقام القادمة من أمريكا مرشحة للزيادة في اي لحظة لعامل فرق الوقت بينها والشرق الأوسط.

كما ولا تزال إيطاليا تحافظ على مركزها الثاني عالمياً من حيث عدد الوفيات بإجمالي 27,359، منهم 382 الثلاثاء، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 201,505 إصابات، منهم 2,091 حالة اكتشفت آخر 24 ساعة.

وتحافظ اسبانيا على مركزها الثالث مسجلة حصيلة وفيات بلغت 23,822 شخصاً منهم 301 الثلاثاء، وبلغ مجموع عدد المصابين لديها 232,128 شخصاً، منهم 2,706 في آخر 24 ساعة.

يليها فرنسا التي تواصل استقرارها في المركز الرابع بحصيلة 23,660 وفاة، منهم 367 الثلاثاء، و165,842 إصابة، ولم تسجل فرنسا لأول مرة منذ اكتشاف الفيروس على أراضيها اي إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الأخيرة، لتحافظ بعدها بريطانيا على استقرارها في المركز الخامس بحصيلة وفيات بلغت 21,678، منهم 586 الثلاثاء، و حصيلة اصابات تبلغ 161,145 شخصاً، منهم 4,996 في آخر 24 ساعة.

وتأتي بلجيكا مستقرة في المركز السادس مسجلة حصيلة وفيات بلغت 7,331 حالات، منهم 124 الثلاثاء، و 47,334 إصابة، منهم 647 آخر 24 ساعة. يليها ألمانيا التي تحتل المركز السابع عالمياً بإجمالي وفيات بلغ 6,215 شخصاً، منهم 89 الثلاثاء، وحصيلة 159,431 إصابة، منهم 673 آخر 24 ساعة.

وتأتي إيران في المركز الثامن بحصيلة 5,877 وفاة، منهم 71 الثلاثاء، فيما بلغت حصيلة الاصابات لديها 92,584 إصابة، منهم 1,112 آخر 24 ساعة.

وفي المركز التاسع صعدت البرازيل، الثلاثاء، على حساب الصين التي تراجعت إلى المركز العاشر، حيث سجلت البرازيل حصيلة وفيات بلغت 4,683 منهم 140 الثلاثاء، واجمالي إصابات 68,289 حالة مؤكدة، منهم 1,788 في آخر 24 ساعة.

وكانت البرازيل تقدمت الاثنين من المركز ال11 الى المركز العاشر بعد أن احتلت مركز هولندا، والثلاثاء سجلت تقدما عالمياً آخر بعد إزاحة الصين، وهي مركز بداية تفشي الجائحة عالمياً، التي تراجعت الثلاثاء إلى المركز العاشر عالمياً بحصيلة وفيات بلغت 4,633 شخصاً، ولم تسجل الصين الثلاثاء أي حالة وفاة، فيما سجلت 6 إصابات جديدة فقط، من مجموع 82,836 إصابة في البلاد.

وسجلت هولندا التي اصبحت تحتل المركز ال11 عالميا، 4,566 وفاة، منهم 48 الثلاثاء، و 38,416 إصابة، منهم 171 آخر 24 ساعة.

وفي الشرق الأوسط، لا تزال تركيا في المركز ال12 عالمياً، مسجلة حصيلة وفيات بلغت 2,992 شخصاً، منهم 92 الثلاثاء، و114,653 إصابة، منهم 2,392 آخر 24 ساعة.

54 وفاة و 3,515 إصابة جديدة في 15 دولة عربية

وعلى صعيد الدول العربية أوضحت الإحصاءات أن 10 دول عربية أعلنت الثلاثاء عن وفيات جديدة بفيروس "كورونا"، هي: مصر، السعودية، الإمارات، الجزائر، المغرب، السودان، العراق، الصومال، الكويت، الأردن، فيما سجلت 5 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

فقد سجلت مصر وفاة 22 شخصاً، من مجموع 359 وفاة حتى الان، وعن تسجيل 260 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 5,042 حالة.

وفي السعودية، تم تسجيل 8 حالات وفاة، من مجموع 152 وفاة في المملكة حتى الآن، وعن تسجيل 1,266 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 20,077 شخصا، وتشهد السعودية منذ عشرة ايام ماضية، تسجيل أعداد مصابين تتخطى حاجز الألف كل 24 ساعة.

وسجلت الإمارات 7 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 89 شخصاً، كما سجلت 541 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 11,380 حالة حتى الآن.

كما سجلت الجزائر 5 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 437 شخصاً، كما سجلت 132 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 3,649 حالة حتى الآن.

وسجلت المغرب 3 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 165 شخصاً، كما سجلت 132 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 4,252 حالة حتى الآن.

كما وسجلت السودان 3 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 25 شخصاً، فيما سجلت 43 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 318 حالة حتى الآن.

العراق سجلت وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 90 شخصاً، كما سجلت 81 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,928 حالة حتى الآن.

وسجلت الصومال وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 28 شخصاً، كما سجلت 48 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 528 حالة حتى الآن.

وسجلت كل من الكويت، والأردن حالة وفاة واحدة في كل بلد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات في الكويت الى 23، والأردن إلى 8 وفيات.

كما وسجلت الكويت 152 إصابة جديدة من مجموع 3,440 حالة، فيما لم تسجل الأردن الثلاثاء اي اصابة جديدة، لتستقر حصيلة المصابين في المملكة عند 449 حالة حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الثلاثاء حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد اعلنت قطر، عن 677 إصابة جديدة من مجموع 11,921 إصابة في البلاد حتى الآن، كما سجلت 10 حالات وفاة منذ اكتشاف الفيروس حتى اليوم.

وفي البحرين تم تسجيل 88 إصابة جديدة من مجموع 2,811 حالة، توفي منهم 8 أشخاص حتى الآن.

وسجلت سلطنة عمان 82 إصابة جديدة، من مجموع 2,131 إصابة، توفي منهم 10 أشخاص حتى الآن.

وسجلت لبنان 7 إصابات جديدة من مجموع 717 حالات مسجلة في البلاد، توفي منهم 24 شخصاً حتى الآن.