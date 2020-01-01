غزة : وفاة شاب بظروف غامضة

غزة / سما /

توفي شاب (28 عاماً) من سكان مدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة بظروف غامضة، مساء أمس الثلاثاء، حيث وصل مستشفى الأندونيسي جثة هامدة.

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ظروف الوفاة. ولم تفصح شرطة غزة مزيدا من المعلومات حول اسباب الوفاة