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غزة : وفاة شاب بظروف غامضة
الأربعاء 29 أبريل 2020 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /
توفي شاب (28 عاماً) من سكان مدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة بظروف غامضة، مساء أمس الثلاثاء، حيث وصل مستشفى الأندونيسي جثة هامدة.
وقد باشرت الشرطة التحقيق في ظروف الوفاة. ولم تفصح شرطة غزة مزيدا من المعلومات حول اسباب الوفاة
#غزة
#وفاة
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