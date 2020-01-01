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أسعار صرف العملات

الأربعاء 29 أبريل 2020 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار صرف العملات


رام الله / سما /

جاءت اسعار العملات لليوم الأربعاء كما يأتي:

الدولار:3.50
الدينار:4.93
اليورو:3.79
الجنيه:0.22

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