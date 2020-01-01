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حزمة مساعدات عاجلة من البنك الدولي للأردن في مواجهة "كورونا"

الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزمة مساعدات عاجلة من البنك الدولي للأردن في مواجهة "كورونا"


عمان /سما/

وافق البنك الدولي على مشروع دعم بقيمة 20 مليون دولار للأردن لرفد جهود مواجهة آثار فيروس كورونا على الصعيد الصحي.

وقال البنك الدولي في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني إن مشروع الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا، سيدعم جهود وزارة الصحة في الوقاية والكشف والتصدي للخطر الذي يشكله الوباء وتعزيز جاهزية النظام الصحي.

ولفت البنك إلى أن حزمة المساعدة العاجلة هذه، تندرج ضمن برنامج التأهب والاستجابة الاستراتيجية لفيروس COVID-19 الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار.

وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي في المشرق ساروج كومار جاه إن "دعم قدرة وزارة الصحة الأردنية على مواجهة هذه الأزمة الصحية أمر بالغ الأهمية لوقف أي تراجع في الإصلاحات والتحسينات الكبيرة في القطاع الصحي التي حققها الأردن على مدى العقدين الماضيين".

من جهته، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي في الأردن وسام الربضي إن "هذا الدعم يأتي في وقت هام لتعزيز قدرة وزارة الصحة للاستجابة إلى جائحة كورونا من خلال تنفيذ خطة التأهب والاستجابة الوطنية ، مضيفا أنه "ومع توجه الحكومة إلى إعادة الفتح التدريجي للقطاعات التجارية والاقتصادية خلال الأسابيع القليلة القادمة، فإن الجهود ستتركز حول المزيد من الإجراءات والاحتياطات لمنع حصول موجة ثانية من تفشي الفيروس".

وكان وزير الصحة سعد جابر أعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل حالة وفاة ثامنة بسبب فيروس كورونا، كما أعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليستقر العدد الإجمالي عند 449 إصابة.

#البنك الدولي #الاردن #فيروس كورونا #مساعدات

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