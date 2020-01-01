مُحسن مقدسي يتبرع بعشرة آلاف شيكل لعائلات متعففة

جنين / سما /

وزعت حملة "الامل"، اليوم، مساعدات مالية طارئة بقيمة عشرة آلاف شيكل تبرع بها فاعل خير مقدسي دعماً لمبادرات الحملة الخيرية لمواجهة فيروس كورونا، وبمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضح رئيس الحملة الصحافي علي سمودي أن المحسن الكريم الذي يعتبر من مؤازري وداعمي الحملة الدائمين قدّم تبرعه السخي لرفع كاهل المعاناة عن العائلات المتعففة والفقيرة التي تدهورت أوضاعها المعيشية بسبب تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى كبار السن والمرضى والأيتام.

وأشار إلى أن الحملة تستمر في برامجها الخيرية في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والعاطلين عن العمل.

كما وزعت الحملة حفاظات وأدوية وأجهزة طبية على عدد من المرضى بتبرع من فاعلي خير.

وشكرت العائلات فاعل الخير الذي استجاب لنداءاتها وساعدها في ظل هذه الظروف الصعبة.