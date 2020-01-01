الحبس 3 شهور لشخصين خرقا الطوارئ في طوباس

طوباس /سما /

حكمت محكمة صلح طوباس اليوم الثلاثاء على شخصين بالحبس لمدة 3 شهور، ودفع غرامة مالية قدرها 1000 دينار لكل منهما، تم تخفيفها لاحقا الى 100 دينار، وذلك لخرقهما قانون الطوارئ.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن شرطة المحافظة قبضت على شخصين، لخرقهما حالة الطوارئ التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة، التي أحالتهما بدورها إلى القضاء، الذي أصدر حكمه بحبسهما لمدة ثلاثة شهور، وغرامة مالية قدرها 1000 أردني لخرقهما قانون الطوارئ، وعدم الالتزام بالأوامر والتعليمات الصادرة في ظل هذه الحالة.

وأضافت بأنه قد تم تخفيف مدة الحكم لثلاثة شهور، ودفع 100 دينار أردني غرامة واجبة الدفع بحقهما.