محافظ بيت لحم يرفع الإغلاق عن مخيم الدهيشة

بيت لحم / سما /

أعلن محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد عن رفع الاغلاق الذي كان مفروضا على مخيم الدهيشة منذ اسبوعين، بسبب اصابة احد المواطنين العاملين بمشافي القدس بفيروس كورونا حيث فرض اغلاق على المخيم في حينه.

وقال المحافظ حميد: انه وبناء على التقديرات الطبية فقد تقرر اليوم الثلاثاء رفع الاغلاق عن مخيم الدهيشة بعد انتهاء فترة الحجر الصحي ومدتها اربعة عشر يوما وعدم تسجيل اي اصابات جديدةفقد تقرر رفع الاغلاق.

وشكر المحافظ حميد اهالي المخيم على صمودهم وتحملهم لفترة الحجر كما شكر الطواقم الطبية والاجهزة الامنية على ما بذلته وتبذله من جهود.

وعبر المحافظ حميد عن امنيات السلامة والخير لاهلنا في مخيم الدهيشة ولكافة اهالي محافظة بيت لحم التي شكلت وما زالت تشكل نموذج في العمل والالتزام في ظل جائحة كورونا.