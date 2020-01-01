"الخارجية": 1121 إصابة و60 حالة وفاة و317 حالة تعاف بين جالياتنا الفلسطينية بدول العالم

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن سفارات دولة فلسطين وبعثاتها، مستمرة في متابعة أوضاع جالياتنا وطلبتنا في عديد دول العالم، وتقدم لهم المساعدات العينية والنقدية، وتقف على احتياجات العالقين والراغبين بالعودة إلى أرض الوطن، عندما تسمح الظروف بذلك.

وأضافت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري، بعث رسالة إلى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تضمنت توضيحا بشأن عودة الفلسطينيين العالقين في الخارج على الرحلات التي ستقل المواطنين المصريين، والاعتبارات والمعايير المصرية الرسمية المعتمدة لإجلاء الرعايا المصريين في ظل الوضع الصحي في مصر وجهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأكد شكري استمرار التواصل من المالكي بهذا الشأن من منطلق حرص مصر الدائم على تقديم الدعم لأشقائها الفلسطينيين فيما يحتاجونه، خاصة في هذه الظروف الدقيقة، موضحا أن فتح معبر رفح البري خلال الأزمة يندرج في هذا السياق.

وأفادت الخارجية بأن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، بين صفوف جالياتنا في دول العالم ارتفع إلى 1121 إصابة، بينهم 60 حالة وفاة، بينما سجلت 317 حالة تعافٍ، مضيفة انه تم تسجيل 10 إصابات بينهم في قطر والسويد.

الولايات المتحدة الأميركية: تسجيل حالتي وفاة جديدتين

أكدت الخارجية أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأميركية ارتفع إلى 40 حالة، عقب تسجيل حالتي وفاة جديدتين في صفوف جاليتنا في ولاية ميتشغن، كما تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة في صفوفها في ولاية شيكاغو، لصبح العدد الإجمالي للإصابات حتى اللحظة 657 إصابة.

ويتابع فريق عمل الوزارة المختص، جهود صندوق الإغاثة الفلسطيني في فيلادلفيا، الذي يشرف عليه أبناء جاليتنا، الذين تبرعوا بمبلغ 200 ألف دولار، لشراء 5 آلاف طرد غذائي، تم توزيعها على العائلات المحتاجة في الوطن، وعلى المواطنين في الأغوار الشمالية، بالتعاون مع البلديات ولجان الطوارئ والشؤون الاجتماعية.

كما يتابع الفريق مع مركز خدمات الجالية الفلسطينية في ولاية نيوجيرسي، توزيع أكثر من 500 وجبة على ابناء الجالية الفلسطينية والعربية بمساعدة فريق من السيدات الفلسطينيات المتطوعات، طيلة أيام شهر رمضان الفضيل.

أميركا اللاتينية: 17 إصابة بـ "كورونا" بين جاليتنا

أفادت سفارات دولة فلسطين في اميركا اللاتينية، بأن العدد الكلي للإصابات بين جاليتنا هو 17 اصابة، منها 4 إصابات في البيرو، وواحدة في تشيلي، جميعها مستقرة وتخضع للحجر المنزلي، ولا يوجد إصابات في اي دولة أخرى من دول اميركا اللاتينية حتى هذه اللحظة.

أما في البرازيل، فقد أكدت سفارتنا تسجيل أول حالة وفاة في صفوف أبناء الجالية وهي للمواطن ابراهيم خليل الصغير من قرية بتير في بيت لحم نتيجة اصابته بالفيروس.

وتتابع السفارات قضية العالقين وتطمئن على صحتهم وتقديم لهم كل مساعدة ممكنة ريثما يتمكنون من العودة إلى أماكن إقامتهم، مشيرة إلى أن هناك نحو 328 طالب في القارة اللاتينية، وهم بخير وبصحة جيدة، ويتم توزيع السلات الغذائية وادوات التعقيم الضرورية عليهم باستمرار.

سفارتنا لدى قطر: 10 إصابات جديدة بالفيروس بين جاليتنا

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى قطر، بتسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس في صفوف الجالية، مؤكدة أنها تتابع أوضاعهم باستمرار بالتنسيق مع اللجنة القطرية العليا لإدارة الازمات.

وأوضحت أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 51 إصابة منها: حالة واحدة حرجة في العناية المشددة، وثلاث حالات نشطة وهي قيد العلاج الطبي، و47 حالة بالحجر الصحي وحالتهم جيدة، بينما شفيت 10 حالات وخرجت من الحجر الصحي.

العراق: لا إصابات بفيروس كورونا بين جاليتنا

قالت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية العراق، إنها تتابع أوضاع الجالية والطلبة واللاجئين باستمرار، وأنهم بصحة جيدة ولم يتم تسجيل اية إصابة بالفيروس بينهم، مشيرة إلى أنها تواصل تأمين وصول الحالات المرضية الطارئة للمستشفيات خاصة في ظل منع التجول.

ووزعت السفارة لغاية اللحظة 400 سلة غذائية على العائلات المحتاجة، وتستعد لتوزيع مساعدات نقدية لـ 30 عائلة من متبرع فلسطيني، كما تم دفع مساعدات علاجية لثلاث حالات مرضية وعدد من المساعدات الطارئة لتغطية تكاليف السكن لبعض العائلات المستورة.

السويد: 10 إصابات جديدة بالفيروس

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى مملكة السويد، بتسجيل 10 اصابات جديدة في صفوف الجالية لعائلة واحدة ووضعهم مستقر، باستثناء الأب الذي يرقد في المستشفى ووضعه متوسط، مؤكدة أنها تتواصل معهم وتطمئن على صحتهم وسلامتهم، وتقف على احتياجاتهم.

سفارتنا لدى الإمارات: وفاة جديدة بالفيروس

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى الإمارات العربية المتحدة، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن عماد الحسن (48 عاما) نتيجة اصابته بفيروس "كورونا"، وهو يحمل وثيقة سفر لبنانية.

وقالت السفارة إنها تقوم بمتابعة جميع الأوراق اللازمة لحالة الوفاة، وتعمل على الاتصال مع عائلته المتواجدة في لبنان للوقوف على أية احتياجات لها او أية تفاصيل بخصوص الجثمان.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل إصابة واحدة جديدة بالفيروس، وهي في المستشفى، حيث تتابع أوضاع المصابين الصحية والبالغ عددهم 21، للاطمئنان عليهم.

السعودية: لا إصابات جديدة بالفيروس

تواصل سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية متابعتها لأوضاع جاليتنا وطلبتنا المدنيين والعسكريين للاطمئنان على صحتهم وتقديم العون للمحتاجين منهم، مؤكدة أنها تتواصل مع الأسر المحتاجة منهم، وتقدم المساعدات على اختلاف اشكالها، ولم يتم تسجيل إصابات جديدة بينهم.

المفوضية العامة لدى كندا: نتابع أوضاع العالقين ولا إصابات جديدة

قالت المفوضية الفلسطينية العامة لدى كندا، أنها أتمت جميع المعاملات القنصلية العالقة لديها منذ بداية حالة الطوارئ في البلاد، وتتابع تجديد جوازات السفر لحين انتهاء الازمة، كذلك قضية العالقين البالغ عددهم 5 أشخاص، من أبناء الجالية وإمكانية عودتهم إلى أرض الوطن او إلى حيثما يقيمون او يعملون.

وتنسق المفوضية مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية في كندا، وسفير دولة فلسطين لدى الكويت حيث يقيم جزء منهم، مؤكدة عدم تسجيل أية إصابة جديدة في صفوف الجالية، باستثناء الـ 10 إصابات المسجلة، ومن بينها حالتي وفاة، و8 حالات شفاء.

باكستان: لا إصابات في صفوف جاليتنا وطلبتنا

طمأنت سفارتنا لدى باكستان على سلامة الجالية والطلبة المدنيين والعسكريين وكادر السفارة وعائلاتهم، مشددة على انه لم يتم تسجيل أي إصابة لفلسطيني حتى اللحظة، وتواصل تقديم المساعدات للمحتاجين من أبناء الجالية والطلبة سواء عينية او غذائية.

جاليتنا وطلبتنا في فيتنام بخير

تؤكد سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية على أن طاقم السفارة وكافة أبناء الجالية الفلسطينية المقيمة في فيتنام بما في ذلك الطلبة الفلسطينيين الذين يتابعون دراستهم في الجامعات الفيتنامية بخير وعافية حتى اللحظة.

وتواصل السفارة اتصالاتها معهم في مختلف المدن والمحافظات الفيتنامية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للاطمئنان على وضعهم الصحي.

لم تسجل إصابات جديدة بالفيروس في إيطاليا

لم تسجل سفارة دولة فلسطين لدى إيطاليا أي إصابات جديدة بين جاليتنا وطلبتنا، ليستقر عدد الاصابات على 17 إصابة، مؤكدة انه تم تقديم مساعدات مادية وعينية لثلاث لعدد من الطلبة واللاجئين، أما بالنسبة لعدد العالقين فهو حتى الآن 42 حالة.

سلوفاكيا: جاليتنا وطلبتنا بصحة جيدة

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية السلوفاكية، بأن الجالية والطلبة الدارسين في الجامعات السلوفاكية بخير وصحة جيدة وتتواصل معهم باستمرار وتقدم لهم الخدمات الضرورية، مضيفة أنها تتابع أوضاع ثلاث طالبات عالقات يرغبن بالعودة إلى ذويهن في الأردن والوطن.

سفارتنا لدى ماليزيا: نتابع قضايا أبناء جاليتنا والعالقين

قالت سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا، إنها تواصل متابعتها لقضايا أبناء الجالية في كافة دول الاعتماد، وتتواصل مع جهات الاختصاص للاطمئنان على أوضاع المعتقلين الفلسطينيين، وتطمئن ذويهم على صحة أبنائهم.

وأكدت السفارة انه من خلال التواصل مع أبناء الجالية في المالديف، تبين وجود سيدة فلسطينية عالقة دخلت جزر المالديف بفيزا سياحية، وتقوم بجمع كافة المعلومات عنها وبذلك يصبح عدد العالقين ثلاثة، مؤكدة الانتهاء من توزيع المكرمة الرئاسية، حيث تم تزويد 78 عائلة و44 مواطن بالمساعدات المالية.