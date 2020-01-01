سورية: مقتل 22 شخصًا وإصابة آخرين جراء انفجار في عفرين

سما / وكالات/

قُتِل أكثر من عشرين شخصا بينهم ستة سوريين موالين لأنقرة، جراء تفجير صهريج وقود مفخخ في مدينة عفرين، شمال سورية، اليوم الثلاثاء، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، القول، إن "22 شخصا على الأقل بينهم مدنيون قُتلوا وأصيب 27 آخرون جراء تفجير عبوة ناسفة وضعت على صهريج وقود في سوق في مدينة عفرين" التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية موالية لها.

بدوره، قال مراسل وكالة "سانا" الرسميّة للأنباء، بانفجار الصهريج "في أحد الأسواق"، لافتا إلى أن الانفجار أسفر "عن وقوع شهداء وجرحى بين المدنيين".

وأفادت مصادر في قوى الأمن بالمدينة، لوكالة "الأناضول"، بانفجار صهريج مفخخ مليء بمادة المازوت، في شارع "راجو" المزدحم وسط عفرين.

وأشارت المصادر إلى سقوط 10 قتلى مدنيين على الأقل في الانفجار، موجهة أصابع الاتهام لمنظمة "بي كا كا"، التي سبق ونفذت عمليات تفجير مشابهة في المدينة، وفق "الأناضول".

ويستهدف عناصر "بي كا كا" بشكل متكرر مدينة عفرين، انطلاقا من مدينة تل رفعت جنوب عفرين التي تسيطر عليها المنظمة، وتأتي الهجمات رغم الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان التركي والروسي، في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وينص على إخراج جميع عناصر التنظيم وأسلحتهم من منطقتي منبج وتل رفعت.