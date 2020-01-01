  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سورية: مقتل 22 شخصًا وإصابة آخرين جراء انفجار في عفرين

الثلاثاء 28 أبريل 2020 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
سورية: مقتل 22 شخصًا وإصابة آخرين جراء انفجار في عفرين


سما / وكالات/

قُتِل أكثر من عشرين شخصا بينهم ستة سوريين موالين لأنقرة، جراء تفجير صهريج وقود مفخخ في مدينة عفرين، شمال سورية، اليوم الثلاثاء، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، القول، إن "22 شخصا على الأقل بينهم مدنيون قُتلوا وأصيب 27 آخرون جراء تفجير عبوة ناسفة وضعت على صهريج وقود في سوق في مدينة عفرين" التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية موالية لها.

بدوره، قال مراسل وكالة "سانا" الرسميّة للأنباء، بانفجار الصهريج "في أحد الأسواق"، لافتا إلى أن الانفجار أسفر "عن وقوع شهداء وجرحى بين المدنيين".

وأفادت مصادر في قوى الأمن بالمدينة، لوكالة "الأناضول"، بانفجار صهريج مفخخ مليء بمادة المازوت، في شارع "راجو" المزدحم وسط عفرين.

وأشارت المصادر إلى سقوط 10 قتلى مدنيين على الأقل في الانفجار، موجهة أصابع الاتهام لمنظمة "بي كا كا"، التي سبق ونفذت عمليات تفجير مشابهة في المدينة، وفق "الأناضول".

ويستهدف عناصر "بي كا كا" بشكل متكرر مدينة عفرين، انطلاقا من مدينة تل رفعت جنوب عفرين التي تسيطر عليها المنظمة، وتأتي الهجمات رغم الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان التركي والروسي، في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وينص على إخراج جميع عناصر التنظيم وأسلحتهم من منطقتي منبج وتل رفعت.

#سوريا #عفرين #انفجار #صهريج وقود مفخخ

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول صحي روسي: العالم سيواجه قريبا وباء أكثر فتكا من كورونا.. وهذه نسبة الضحايا المتوقعة

الاحتلال يعترف بسقوط طائرة استطلاع جنوب القطاع .. والمقاومة تسيطر عليها

يديعوت : إسرائيل تسمح بدخول 80 الف عامل فلسطيني الأحد القادم

لقاء تطبيعي بين عائلات إسرائيلية وفلسطينية عبر الانترنت برعاية ميلادنوف

الصحة الإسرائيلية ترصد "مؤشرات لأفول موجة عدوى كورونا"

إصابة إسرائيلية في عملية طعن شرق تل ابيب و اطلاق النار على المنفذ

قناة إسرائيلية رسمية تحتفي بمسلسل سعودي (شاهد)

الأخبار الرئيسية

كورونا

"الخارجية": 1121 إصابة و60 حالة وفاة و317 حالة تعاف بين جالياتنا الفلسطينية بدول العالم

شاهد.. وزير الصحة: 6 إصابات جديدة بالقدس.. وملحم: اشتية يتواصل مع الرئيس بشأن قانون التقاعد

شاهد.. الصحة بغزة: لا اصابات جديدة.. و7 حالات مصابة بفيروس كورونا لازالت تحت العلاج

فتح تشن هجوماً قاسيا على الشعبية وتطالبها بالاعتذار عن تصريحاتها ضد الرئيس

"الهيئة المستقلة" تطالب الرئيس واشتية بوقف القرارين بشأن تقاعد من هم بدرجة وزير