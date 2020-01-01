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الإفراج عن أسيرين من طوباس وقلقيلية

الثلاثاء 28 أبريل 2020 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإفراج عن أسيرين من طوباس وقلقيلية


قلقيلية / سما /

 أفرجت إدارة السجون في سجن النقب الصحراوي عن الأسير قسام سليمان سياجات من طوباس بعد قضاء أربعة أشهر في الأسر.

يُشار إلى أن الاحتلال اعتقل الأسير قسام سياجات بتاريخ 28/ 1/ 2020م بعد اقتحام منزل عائلته في طوباس في الأغوار الشمالية.

كما أفرجت إدارة السجون في سجن مجدو عن الأسير علاء عفيف نزال (31 عاماً) من مدينة قلقيلية بعد خمسة أشهر من الاعتقال في سجن مجدو.

وكان نزال اعتقل بتاريخ 6/ 12/ 2019، وتم استقباله من لجنة الإسناد التطوعية في بلدية قلقيلية من حاجز الجلمة شمال جنين وإخضاعه للفحص الطبي .

#اسرى #افراج

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