المالكي يشيد بالموقف الروسي الرافض لمخططات الضم الإسرائيلية

رام الله / سما /

أشاد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، بالموقف الروسي المعارض لمخططات الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية.

جاء ذلك عقب استلامه رسالة من نظيره الروسي سيرغي لافروف، سلمها سفير روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين غوتشا بواتشيدزه، بحضور وكيلة الوزارة أمل جادو الشكعة، عبر خلالها عن معارضة روسيا لأي خطوة أحادية الجانب تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، والتي تتعارض مع مبادئ الشرعية الدولية.

وأشار لافروف في رسالته إلى أن "تنفيذ هذا المخطط يمنع قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا". كما دعا إلى الإسراع في إعادة احياء المفاوضات الفلسطينية المباشرة بغية وضع حلول متفق عليها من الطرفين في كل المواضيع المتعلقة بالوضع النهائي.

وأكد لافروف موقف روسيا المبدئي بإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

بدوره، أكد المالكي ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لمنع إسرائيل من الاقدام على خطوة الضم، والتوجه نحو الولايات المتحدة الأميركية للتوقف عن دعمها لهذه الخطوة، إضافة إلى ضرورة استغلال هذه الفسحة لبحث إمكانية العودة إلى المفاوضات وفق رؤية الرئيس محمود عباس، كما أعلنها في خطاب أمام مجلس الأمن الدولي بداية هذا العام، وعبر مؤتمر دولي للسلام.

وتطرق اللقاء للحديث عن آليات مواجهة جائحة كورونا، وأهمية التعاون في هذا المجال، واستعداد روسيا الاتحادية لتقديم الدعم لدولة فلسطين لمواجهة الجائحة.