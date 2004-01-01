الصالحي يدعو إلى سحب وإلغاء القرارين بقانون رقمي 4 و12 لسنة 2020

رام الله / سما /

دعا بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لحزب الشعب، الرئيس محمود عباس إلى سحب وإلغاء القرارين بقانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون رقم 11 الخاص بمكافآت النواب والوزراء لسنة 2004، وقرار بقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته.

كما دعا الصالحي في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إلى الرجوع عن قرار خصم رواتب الموظفين، وتحويله إلى تبرع طوعي من الموظفين ونقابتهم، وتحويل أموال التبرع هذه إلى صندوق العمال، وإلى أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان وسوريا، كما طالب باقتطاع نسبة من أرباح كبريات الشركات والبنوك للغرض ذاته.