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المالكي يتسلم نسخة من اوراق اعتماد القنصل العام الايطالي الجديد

الثلاثاء 28 أبريل 2020 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يتسلم نسخة من اوراق اعتماد القنصل العام الايطالي الجديد


رام الله / سما /

تسلم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر الوزارة بمدينة رام الله، نسخة من اوراق اعتماد القنصل العام الايطالي الجديد، السيد جوزيبه فيديلي بحضور وكيل الوزارة د. امل جادو الشكعة.

وفي بداية اللقاء، رحب د. المالكي بفيديلي مؤكداً على اهمية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، معبراً عن تضامن دولة فلسطين مع الحكومة والشعب الإيطاليين في مواجهة جائحة كورونا. مشيراً الى اهمية ان تلعب ايطاليا دوراً فاعل من خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي للعمل على حماية حل الدولتين، محذراً من خطورة اقدام الحكومة الاسرائيلية على ضم اراضي الضفة الغربية، واستغلالها لجائحة الكورونا لتنفيذ خطتها الاستعمارية وغير الشرعية. مشيراً الى التبني الأمريكي للمشاريع الاستعمارية التوسعية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ودعا إيطاليا والاتحاد الأوربي الى التحرك الفوري ضد هذه الخطوة والعمل على اخذ إجراءات لردع إسرائيل عن الاقدام على هذه الخطوة او لمعاقبتها إذا أقدمت عليها، وذلك من اجل حماية حل الدولتين.

من جانبه وأشاد القنصل العام فيديلي بالإجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لمواجهة انتشار الفيروس في فلسطين. أكد القنصل العام فيديلي أن إيطاليا -مع الشركاء الأوروبيين - ستبذل قصارى جهدها لمنع ضم الأراضي الفلسطينية من جانب اسرائيل. اتفق الطرفان على مواصلة العمل معا من أجل الحفاظ على حل الدولتين، تعميق وتعزيز التعاون الثنائي على جميع المستويات، بما في ذلك في التعاون الاقتصادي والإنمائي.

وثمن الوزير المالكي الدعم الذي تقدمه إيطاليا للمؤسسات الفلسطينية في مختلف المجالات، وبمواقفها الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.

وفي نهاية اللقاء تمنى الوزير المالكي لفيديلي النجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً الى ان وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامه، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وحضر مراسم التسليم رئيس وحدة المراسم عبير الرمحي ورئيس وحدة الاعلام طارق عيدة.

#فلسطين #ايطاليا #القنصل الايطالي #المالكي

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