العالول يطلع القنصل البريطاني العام في القدس على مخططات الضم الإسرائيلية

رام الله / سما /

أطلع نائب رئيس حركة فتح محمود العالول القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول على آخر المستجدات السياسية ونية الاحتلال ضم جزء من أراضي دولة فلسطين، بعدما تم التوافق عليه من خلال تشكيل حكومة من اليمين بين نتيناهو وغانتس.

واستعرض العالول خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، موقف قيادة حركة فتح من نية الحكومة الإسرائيلية للقيام بخطوات تجسيد المشروع الاستعماري الجديد بضم جزء من أراضي دولة فلسطين.

واعتبر العالول أن الاحتلال لن يستطيع أن يستمد شرعية له بفعل قرارات الاحتلال المستمرة سواء بالضم أو الاستعمار أو غيره من أشكال مساعي الاحتلال فرض سياسات الأمر الواقع، مؤكدا أن الاحتلال ومنذ قيامه لم تسعفه كل خطواته وعملياته العسكرية والإرهابية وكل أشكال القمع والإرهاب لأن تشرع وجوده، وبالتالي فإن الشرعية الوحيدة الباقية طالما بقي الاحتلال هي حماية شعبنا وأرضنا بكل ما كفلته الشرائع والأعراف والقوانين الإنسانية والدولية.

ودعا العالول أوروبا لأن تتحمل والعالم مسؤولياتهما في حماية القوانين الإنسانية والشرعية الدولية.