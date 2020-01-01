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"الاقتصاد" تحيل تسعة مخالفين للنيابة وتضبط ثلاثة أطنان سلع تالفة

الثلاثاء 28 أبريل 2020 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاقتصاد" تحيل تسعة مخالفين للنيابة وتضبط ثلاثة أطنان سلع تالفة


رام الله / سما /

 أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، تسعة مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية بيع سلع منتهية الصلاحية وغير ملتزم بالشروط الصحية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن طواقم الوزارة والضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية، ضبطت وأتلفت نحو ثلاثة اطنان من السلع المنتهية الصلاحية، خلال تنفيذها 32 جولة رقابية على المحلات التجارية شملت 218 محلا تجاريا.

وتابع البيان: ضبطت الطواقم 16400 ألف كمامة مخالفة للمواصفات والمقاييس في محافظتي القدس وبيت لحم وكميات من المواد الاسرائيلية المستعملة المحظور ادخالها الى السوق الفلسطيني كما تعاملت مع  10 شكاوي وردت من المواطنين.

#وزارة الاقتصاد #سلع

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