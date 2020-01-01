داخلية غزة: القرارات المتعلقة بمنع التجمعات لا زالت سارية وتدعو المواطنين للتعامل بجدية

غزة / سما /

اوضح إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، أنه منذ بداية شهر مضان كثّفت الأجهزة الشرطية جهودها بدرجة أكبر لمواكبة كافة الأجواء والعادات المتعلقة بالشهر الكريم، ومتابعة كل أماكن التجمعات، ومنها تنظيم الأسواق لضمان منع الازدحام.

وأكد البزم، أن كافة القرارات المتعلقة بمنع التجمعات لا زالت سارية ولم يجرِ عليها أي تغيير، والجهات المختصة تتابع تنفيذ ذلك بشكل مستمر.

وأشار المتحدث باسم داخلية غزة، الى أنه تم توقيع تعهدات مكتوبة من قبل أصحاب هذه المنشآت الخاصة بالالتزام بتلك الإجراءات، وتتابع الوزارة تنفيذ ذلك حيث ستتخذ إجراءات بحق كل من يخالف ذلك، حتى لو وصل الأمر لإغلاق المنشآت المخالفة.

ونوه البزم الى أنه عُقد قبل قليل اجتماع مع أصحاب المولات والمراكز التجارية الكبيرة في قطاع غزة، وتم التأكيد عليهم بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

ودعا البزم، المواطنين إلى الاستمرار في التعامل بكل جدية مع هذه الحالة، واتخاذ كل إجراءات السلامة والوقاية، فما زالت التقييمات تشير إلى استمرار مرحلة الخطر.