شاهد.. الصحة بغزة: لا اصابات جديدة.. و7 حالات مصابة بفيروس كورونا لازالت تحت العلاج

غزة / سما /

استعرض مركز الاعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة، اخر المستجدات حول مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة اشرف القدرة، أن وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية مستمرة في تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا في قطاع غزة

وأشار الى أن وزارة الصحة تتابع صحياً 1931 مستضاف داخل 23 مركز حجر صحي في قطاع غزة وجميعهم بحالة مطمئنة منهم 11.8 حالات مرضية متعددة ويقوم على خدمتهم 380 كادر طبي وشرطي وخدمات مساندة.

وأوضح القدرة، أن وزارة الصحة انهت فترة الحجر لـ 58 مستضاف في مراكز الحجر الصحي وفق البرتوكول الصحي المعتمد وجميعهم بحالة صحية جيدة.

ونوه الى أن المختبر المركزي اتم فحص 124 عينة مخبرية منذ أمس وحتى اللحظة وجميع نتائجها سلبية ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

ولفت الى أن الطاقم الطبي في مستشفى العزل يتابع 7 حالات مصابة بفيروس كورونا لازالت تحت العلاج وحالتهم مطمئنة ولازالت حالة متعافية داخل مركز الحجر الصحي بمعبر رفح.

وبين القدرة، أن وزارة الصحة تتابع منزلياً الحالات التسع المتعافية بعد مغادرتها لمركز الحجر الصحي بمعبر رفح للاطمئنان على سلامتهم وعملاً بالاحوط

وشدد القدرة، على التزام الجميع بجملة إجراءاتها الوقائية المعلنة خلال التسوق وخدمة الجمهور وضمان المحافظة على التباعد بنحو متر ونصف وارتداء الكمامة وتطهير الايدي والاسطح الملامسة