  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاهد.. الصحة بغزة: لا اصابات جديدة.. و7 حالات مصابة بفيروس كورونا لازالت تحت العلاج

الثلاثاء 28 أبريل 2020 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. الصحة بغزة: لا اصابات جديدة.. و7 حالات مصابة بفيروس كورونا لازالت تحت العلاج


غزة / سما /

استعرض مركز الاعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة، اخر المستجدات حول مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة اشرف القدرة، أن   وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية مستمرة في تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا في قطاع غزة

وأشار الى أن وزارة الصحة تتابع صحياً 1931 مستضاف داخل 23 مركز حجر صحي في قطاع غزة وجميعهم بحالة مطمئنة منهم 11.8 حالات مرضية متعددة ويقوم على خدمتهم 380 كادر طبي وشرطي وخدمات مساندة.

وأوضح القدرة، أن وزارة الصحة انهت فترة الحجر لـ 58 مستضاف في مراكز الحجر الصحي وفق البرتوكول الصحي المعتمد وجميعهم بحالة صحية جيدة.

ونوه الى أن  المختبر المركزي اتم فحص 124 عينة مخبرية منذ أمس وحتى اللحظة وجميع نتائجها سلبية ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

ولفت الى أن الطاقم الطبي في مستشفى العزل يتابع 7 حالات مصابة بفيروس كورونا لازالت تحت العلاج وحالتهم مطمئنة ولازالت حالة متعافية داخل مركز الحجر الصحي بمعبر رفح.

وبين القدرة، أن وزارة الصحة تتابع منزلياً الحالات التسع المتعافية بعد مغادرتها لمركز الحجر الصحي بمعبر رفح للاطمئنان على سلامتهم وعملاً بالاحوط

وشدد القدرة،  على التزام الجميع بجملة إجراءاتها الوقائية المعلنة خلال التسوق وخدمة الجمهور وضمان المحافظة على التباعد بنحو متر ونصف وارتداء الكمامة وتطهير الايدي والاسطح الملامسة

#مركز الاعلام والمعلومات الحكومي #قطاع غزة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول صحي روسي: العالم سيواجه قريبا وباء أكثر فتكا من كورونا.. وهذه نسبة الضحايا المتوقعة

الاحتلال يعترف بسقوط طائرة استطلاع جنوب القطاع .. والمقاومة تسيطر عليها

شاهد..اشتية يعلن توفير 300 مليون دولار لدعم المشاريع.. و9 آلاف أسرة ستتلقى مساعدات

يديعوت : إسرائيل تسمح بدخول 80 الف عامل فلسطيني الأحد القادم

لقاء تطبيعي بين عائلات إسرائيلية وفلسطينية عبر الانترنت برعاية ميلادنوف

الصحة الإسرائيلية ترصد "مؤشرات لأفول موجة عدوى كورونا"

قناة إسرائيلية رسمية تحتفي بمسلسل سعودي (شاهد)

الأخبار الرئيسية

الايجاز اليومي للحكومة الفلسطينية حول اخر مستجدات فيروس كورونا المستجد

فتح تشن هجوماً قاسيا على الشعبية وتطالبها بالاعتذار عن تصريحاتها ضد الرئيس

"الهيئة المستقلة" تطالب الرئيس واشتية بوقف القرارين بشأن تقاعد من هم بدرجة وزير

إصابة إسرائيلية في عملية طعن شرق تل ابيب و اطلاق النار على المنفذ

"لم يتم فعلها من قبل" .. بينت : نفعل الكثير من الأمور لاستعادة الجنود من غزة