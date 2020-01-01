الشرطة تعتقل 25 شخصًا وتغلق 41 محلاً تجاريًا في الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت الشرطة بمحافظة الخليل، اليوم الثلاثاء، 25 شخصاً، وأغلقت 3 مصانع، و38 محلاً تجارياً، لمخالفتهم حالة الطوارئ المعلنة، لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في بيان صحفي، أنه ومن خلال المتابعة اليومية، قامت الشرطة اليوم بالتعامل مع عدد من الحالات المخالفة لإجراءات قانون الطوارئ بالمحافظة.

وقالت إنه تم إلقاء القبض على 25 شخص مخالفين لقانون الطوارئ وتوقيفهم مدة 24 ساعة وإحالتهم للنيابة العامة.

كما تم إغلاق 3 مصانع للبلاستيك في بلدة تفوح واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها، بحسب بيان الشرطة.

وجرى كذلك، إغلاق 38 محلاً تجارياً مخالف، حيث تم التعامل معهم قانونياً، بالإضافة للتعامل مع 11 عامل من العاملين في الداخل المحتل.

وأكدت على استمرار الجهود المبذولة في تطبيق قرارات حالة الطوارئ، داعيةً المواطنين الانصياع لهذه التعليمات لحمايتهم وعائلاتهم من وباء "كوفيد-19".