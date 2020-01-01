الهند تعلن تقديم رزمة مساعدات لوزارة الصحة الفلسطينية

رام الله / سما /

أعلنت الهند، اليوم الثلاثاء، تقديم رزمة من المساعدات التي ستقدمها لوزارة الصحة، لدعم جهودها في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وأكد السفير الهندي لدى فلسطين سونيل كومار، خلال لقائه بوزيرة الصحة مي كيلة، استئناف إجراءات العمل في مشروع بناء المستشفى الهندي في محافظة بيت لحم.

أثنى كومار على جهود وزارة الصحة في ظل جائحة "كوفيد-19"، واستعدادات الحكومة الفلسطينية للتعامل مع الأزمة.

وأوضح أنه وبعد عودة حركة الطيران والتنقل بين الدول فإن فريقاً من المختصين والمهندسين الهنديين سيزورون فلسطين للإشراف مع فريق الوزارة على مخططات المشروع وتنفيذه.

من جانبها، استعرضت كيلة، خطط الوزارة وجهوزيتها للتعامل مع جائحة "كورونا"، إضافة إلى مستجدات مشروع بناء المستشفى الهندي في محافظة بيت لحم.