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الهند تعلن تقديم رزمة مساعدات لوزارة الصحة الفلسطينية

الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهند تعلن تقديم رزمة مساعدات لوزارة الصحة الفلسطينية


رام الله / سما /

أعلنت الهند، اليوم الثلاثاء، تقديم رزمة من المساعدات التي ستقدمها لوزارة الصحة، لدعم جهودها في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وأكد السفير الهندي لدى فلسطين سونيل كومار، خلال لقائه بوزيرة الصحة مي كيلة، استئناف إجراءات العمل في مشروع بناء المستشفى الهندي في محافظة بيت لحم.

أثنى كومار على جهود وزارة الصحة في ظل جائحة "كوفيد-19"، واستعدادات الحكومة الفلسطينية للتعامل مع الأزمة.

وأوضح أنه وبعد عودة حركة الطيران والتنقل بين الدول فإن فريقاً من المختصين والمهندسين الهنديين سيزورون فلسطين للإشراف مع فريق الوزارة على مخططات المشروع وتنفيذه.

من جانبها، استعرضت كيلة، خطط الوزارة وجهوزيتها للتعامل مع جائحة "كورونا"، إضافة إلى مستجدات مشروع بناء المستشفى الهندي في محافظة بيت لحم.

#الهند #فلسطين #مساعدات #كورونا

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