اعتقال 19 شخصًا وإغلاق 97 محلاً تجاريًا في نابلس

نابلس / سما /

أغلقت الشرطة صباح اليوم، 97 محلاً تجارياً وقبضت على 19 شخصاً لم يلتزموا بحالة الطوارئ في مدينة نابلس.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه ضمن إجراءات شرطة المحافظة الاحترازية والوقائية لتطبيق حالة الطوارئ وحماية للمواطنين وحفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم وصحة المجتمع قامت الشرطة بتشديد إجراءاتها في المحافظة وأغلقت 97 محلاً تجارياً واحضرت 19 شخصاً لم يلتزموا بحالة الطوارئ.

وأوضحت أن الشرطة باشرت إجراءاتها القانونية والإدارية بحق اصحاب المركبات والمحلات والأشخاص الذين خالفوا حالة الطوارئ حسب الأصول

وأكد مدير شرطة المحافظة، العقيد يوسف نصر الله، أن الشرطة ماضية في اجراءات التشديد حفاظاً على سلامة المواطنين وتنفيذ لحالة الطوارئ ومنعاً لانتشار فايروس كورونا.