إتلاف نصف طن مواد غذائية وفاكهة فاسدة في غزة وخانيونس

غزة / سما /

أتلفت مباحث التموين بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد في محافظتي غزة وخانيونس، اليوم الثلاثاء، نصف طن من المواد الغذائية والفاكهة الفاسدة.

وقالت المباحث، في بيان صحفي، إنه "تم إتلاف 220 كجم من فاكهة الكلمنتينا بسبب ظهور علامات الفساد عليها وذلك لدى التاجر "س. و".

وأوضحت أنه خلال جولة ميدانية في مدينة غزة تم إتلاف 280 كجم من جوز الهند منتهي الصلاحية وتم عمل محضر ضبط وإتلاف للتاجر "ف. ض" بالكمية المضبوطة.

وأشارت إلى أنه تم تحويل التجار المذكورين إلى الدائرة القانونية في وزارة الاقتصاد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.