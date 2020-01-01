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عمر: كورونا يهدد مستقبل ترامب وسياسة الضم مصلحة مشتركة بينه وبين نتنياهو

الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمر: كورونا يهدد مستقبل ترامب وسياسة الضم مصلحة مشتركة بينه وبين نتنياهو


غزة / سما /

قال الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ان انتشار فايروس كورونا في الولايات المتحدة الامريكية وعدد الاصابات الذي شارف على المليون شخص الى جانب قرابة ال 57 الف وفاة انعكس في تأثيره على التأييد الشعبي للرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب الذي سوف يترشح لولاية ثانية لرئاسة البيت الابيض، امام منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي يسعى لاستغلال هذه الفرصة لاظهار ضعف ادارة ترامب في مواجهة جائحة كورونا التي اصابت العالم.

واشار عمر الى ان ادارة ترامب ترى في المرحلة الحالية ان سياسة ضم المستوطنات الى السيادة الاسرائيلية والاعتراف بها سيسجل لها انجازاً جديداً وسترضى الناخبين الأمريكيين وخاصة من اليهود وسترفع من شعبية ترامب في ظل حالة الإخفاق في مواجهة جائحة كورونا وتراجع الاقتصاد الأمريكي نتيجة الإغلاق للولايات الامريكية والأنشطة الاقتصادية.

وأوضح عمر ان اسرائيل أيضاً وخاصة رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو ربما يرى ان جو بايدن سيعيد النظر بصفقة القرن وسيوقف قرار ضم المستوطنات وسيأتي بمشروع سلام جديد يتوافق مع رؤية الديمقراطيين وسيقوم بطرحه للمجتمع الدولي، إلى جانب ان نتنياهو يرى بضم المستوطنات للسيادة الاسرائيلية في الوقت الحالي سترفع من شعبيته وشعبية حزب الليكود في المجتمع الاسرائيلي وخاصة امام خيار انتخابات رابعة في حال تم اجراءها.

واكد عمر انه لم يسجل في تاريخ كل الديمقراطيين الذين تعاقبوا على ادارة البيت الابيض ان يتخذوا قرارات بنقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس الى جانب الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على المستوطنات، والذي يرى في ذلك المجتمع الدولي انهاءللرؤية الدولية للسلام المقامة على اساس حل الدولتين.

#كورونا #ترامب

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