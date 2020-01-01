حماس: اقتحام الاحتلال منزل الشيخ صبري سلوك همجي

غزة / سما /

اعتبرت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، اقتحام قوات الاحتلال منزل الشيخ الدكتور عكرمة صبري في مدينة القدس المحتلة، بأنه سلوك همجي يعبر عن عقلية "العربدة الصهيونية" ضد الشعب الفلسطيني، وإصرار من الاحتلال على انتهاك كل الأعراف والقوانين الدولية.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي له، إن "اقتحام منزل أحد رموز الشعب الفلسطيني وخطيب المسجد الأقصى هو استفزاز لكل مشاعر العرب والمسلمين وأحرار العالم".

وشدد على أن "كل هذه الجرائم في مدينة القدس المحتلة لن تمنع أهلنا من حماية المسجد الأقصى والمقدسات بكل ما يملكون". كما قال.

وأضاف "القدس ستبقى فلسطينية عربية، وسيكون مصير المستوطن الصهيوني إلى زوال".