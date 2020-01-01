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صراع شرس على التعاقد مع فان دي بيك وأياكس يحدد سعره

الثلاثاء 28 أبريل 2020 02:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
صراع شرس على التعاقد مع فان دي بيك وأياكس يحدد سعره


وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية عن سعي أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي، وريال مدريد، ويوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع دوني فان دي بيك نجم خط وسط فريق أياكس الهولندي، خلال سوق الانتقالات القادمة.

وارتبط اسم دوني فان دي بيك صاحب 23 عاماً بالرحيل عن صفوف فريق أياكس عقب انتهاء الموسم، خاصةً وأن اللاعب يرغب بشدة في خوض تجربة جديدة في مكانٍ آخر.

واستمر تألق فان دي بيك هذا الموسم أيضاً، حيث شارك حتى الآن هذا الموسم مع أياكس في 37 مباراة، ونجح في تسجيل عشرة أهداف، وصناعة 11 آخرين.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الثلاثي ريال مدريد، ومانشستر يونايتد، ويوفنتوس هم الأقرب لضم الدولي الهولندي في الميركاتو المقبل.

وأضافت الصحيفة أن إدارة أياكس موافقة من حيث المبدأ على بيع نجمها فان دي بيك بمبلغ لا يقل عن 50 مليون يورو.

وأوضحت “موندو” أن مانشستر يونايتد يعتبر الفريق الأمثل بالنسبة للهولندي فان دي بيك لأن مكانه مضمون في تشكيلة الشياطين الحمر، ولكن إدارة ريال مدريد ستفعل ما بوسعها من أجل الظفر بخدماته.

الجدير بالذكر أن عقد فان دي بيك سينتهي مع أياكس صيف عام 2022.

#أياكس #فان دي بيك

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