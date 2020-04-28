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الجهاد الإسلامي: "mbc" تروّج للرواية الصهيونية

الثلاثاء 28 أبريل 2020 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي: "mbc" تروّج للرواية الصهيونية


غزة / سما/

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داوود شهاب اليوم الثلاثاء 28/4/2020، أن قناة "mbc" تحاول خلخلة الوعي العربي من خلال ما تقدمه من أعمال درامية تهدف للترويج للرواية الصهيونية حول أصل الصراع الفلسطيني "الإسرائيلي".

 وقال شهاب في تغريدة على صفحته على فيسبوك: "إن قناة "mbc" تُمارس "التسميم الثقافي" ليس فقط بعرضها دراما تطبيعية ، بل إن معظم برامجها تمثل هجوما على القيم الإسلامية والعربية الأصيلة".

وأوضح أن القناة انتقلت من الترويج للفن الهابط والإسفاف والعري وثقافة التبعية ، إلى محاولة خلخلة الوعي العربي من خلال ما تقدمه من أعمال درامية تكتنز مخزونا من الجهل التاريخي وتسوّقه على المشاهدين ، وهدفها في ذلك واضح ومعروف وهو الترويج للرواية الصهيونية حول أصل الصراع.

وأضاف شهاب:"إن عدونا يوظف كل أسلحته لقتلنا وسلخنا ومسخ هويتنا (ولن ينجح) وبعض وسائل الاعلام التي تقف وراء تمويلها دول وحكومات وممالك تتشارك مع العدو في إرهابه وجرائمه".

وأعرب شهاب عن ثقته من أن الشعوب العربية شعوب أصيلة لا تقبل أبدا بالتبعية ولا باستبدال القيم ولن تستسلم أمام قوة تيار المطبعين والانهزاميين الذين توظف الأموال وتغدق لهم العطايا من قطعان مارقة منحرفة منهزمة ملتصقة بأمريكا وإسرائيل.

وشدد على أن مناعة شعوبنا قوية رغم سطوة الطغيان.

جدير بالذكر، أن قناة "mbc"  تبث منذ بداية شهر رمضان المبارك مسلسلات عربية تدعو للتطبيع مع إسرائيل وتشوه التاريخ وتهاجم الفلسطينيين الأمر الذي أثار غضب المشاهدين في كافة بقاع العالم خاصة المناصرين للقضية الفلسطينية.

وتعرضت قناة "mbc" السعودية لانتقادات لاذعة بعد عرضها مسلسلًا في رمضان باسم "أم هارون" يتناول قضية "اليهود في الخليج"، ويتبنى الرواية الإسرائيلية في هذا الشأن.
 
كما عرضت القناة ضمن مسلسل "مخرج 7" حوارًا بين الممثلين السعوديين ناصر القصبي وراشد الشمراني، تحدثا فيه عن التطبيع بين السعودية و"إسرائيل".
#الجهاد الاسلامي #MBC #تطبيع

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