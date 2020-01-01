الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المنتج خلال شهر آذار الماضي

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الثلاثاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل انخفاضاً مقداره 0.91% خلال شهر آذار 2020 مقارنة مع شهر شباط 2020أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 95.87 خلال شهر آذار 2020 مقارنة ب 96.75 خلال شهر شباط 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).

وعزا الإحصاء انخفاض أسعار المنتج، وفق بيان له، إلى انخفاض أسعار السلع المصدرة، وكذلك انخفاض أسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي، وانخفاض أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، إضافة لانخفاض أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وأسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 1.54%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 96.23 خلال شهر آذار 2020 مقارنة بـ 97.73 خلال شهر شباط 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.84%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 95.83 خلال شهر آذار 2020 مقارنة بـ96.64 خلال شهر شباط 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 2.91%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 12.94%، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار معظم الخضراوات حيث بلغ متوسط سعر الزهرة 1.19 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البندورة 2.28 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الخيار 1.82 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الفول الأخضر 3.29 شيقل/كغم، كذلك انخفضت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 1.92%، وذلك لانخفاض أسعار التوت الأرضي ضمن هذا النشاط حيث بلغ متوسط سعرها 4.49 شيقل/كغم، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 13.48%، وأسعار السلع ضمن نشاط الانتاج الحيواني بنسبة 5.38%، حيث بلغ متوسط سعر الدجاج اللاحم 9.27 شيقل/كغم، وبلغ متوسط سعر البيض الطازج – حجم 2 كغم - 11.11 شيقل/كرتونة.

كما سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وفق الإحصاء، انخفاضاً مقداره 0.83%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 0.69%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.

فيما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.72% خلال شهر آذار 2020، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.

وشهدت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.16%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 2.15%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 1.91%، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب، والنشا ومنتجات النشا بنسبة 1.39%، وأسعار صناعة المشروبات بنسبة 0.55%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 0.54%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة المنسوجات بمقدار 0.74%.

ونوه الإحصاء إلى أنه على أثر انتشار وباء كوفيد – 19 وما تبعه من تدابير للحد من انتشاره، فقد تم استبدال عملية جمع البيانات لأسعار المنتج من المنشآت الصناعية المختلفة من الجمع الميداني الى الجمع عبر الهاتف والمواقع الالكترونية للمنشآت الصناعية في مختلف المحافظات الفلسطينية.