صيادون يقتلون 6 من غزلان المسك النادرة قرب جبل إيفرست

وكالات / سما /

أعلنت السلطات في نيبال امس، أن صيادين قتلوا ما لا يقل عن ستة حيوانات من غزال المسك النادرة التي تعود لمنطقة الهيمالايا، وذلك بالقرب من جبل إيفرست في متنزه ساجارماتا الوطني.

وقال تاشي لامو شيربا، نائب عمدة بلدية خومبو باسانج لامو الريفية، إن الحيوانات المهددة بالانقراض قد قُتلت في فخ في غابة بالقرب من نامش، وهي بلدة في الطريق إلى معسكر قاعدة إيفرست.

ونزع الصيادون غدد المسك، التي تعرف باسم قرون المسك، من اثنين من الغزلان الذكور.

وقال شيربا لوكالة الأنباء الألمانية : "اكتشف سكان محليون الغزلان القتيلة قبل أن يتمكن الصيادون من حصاد المسك من بقية الغزلان التي سقطت في الفخ".

وقام حراس الغابات بدفن جميع الحيوانات النافقة بعد إزالة قرون المسك من الغزلان المتبقية. وتعد إزالة الغدد قبل دفن الغزلان ممارسة معتادة، لمنع الآخرين من النبش واستخراج جيف الحيوانات مجددا .

ويقال إن قرون المسك، الموجودة في غزلان المسك الذكور، تستخدم لصنع العطور ومستحضرات التجميل وأدوية أعشاب صينية. وهي من السلع المطلوبة بشدة في السوق السوداء.

وقال بوميراج أوباديايا، كبير مسؤولي الحفاظ على البيئة في حديقة ساجارماثا الوطنية، لوكالة الأنباء الألمانية: "تظهر دراساتنا أن معظم قرون المسك يتم تهريبها إلى الصين".

وأبلغت الغابات في أنحاء نيبال عن ارتفاع معدل قتل الأحياء البرية بسبب قلة المراقبة وسط قيود الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا.