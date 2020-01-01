بماذا رد أحمد بدير على شائعة وفاته؟

وكالات / سما /

بعد انتشار شائعة وفاة الفنان الكبير أحمد بدير، على مواقع التواصل الاجتماعي، خرج الفنان الكبير ليؤكد في تصريحات صحافية، أنه يتواجد حالياً في منزله ويتمتع بصحة جيدة، وانتهى منذ أيام قليلة من تصوير مسلسله الرمضاني “يا أنا يا جدو”، مع المخرج عادل الأعصر.

وأضاف ساخراً من شائعة وفاته: “هي الناس اللي بتطلع الشائعات دي عايزة إيه، وليه بيعملوا كدة، أنا الحمد لله بخير، وبشكر كل الجمهور والزملاء الذين اطمأنوا عبر مكالمات هاتفية عديدة فوجئت بها بين دقيقة والأخرى بمجرد انتشار الشائعة”.

كان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، قد نفى الأخبار التي تداولها بعض رواد السوشيال ميديا بشأن وفاة الفنان الكبير أحمد بدير، موضحاً أنها مجرد شائعات تفبركها بعض الصفحات المزورة على السوشيال ميديا، والتي تستخدم أسماء مواقع أو إذاعات، من أجل لفت الأنظار إليها فقط ليس أكثر، وإثارة القلاقل.