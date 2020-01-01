مؤلف مسلسل "النهاية" المصري يرد على غضب إسرائيل

وكالات / سما /

علق السيناريست عمرو سمير عاطف، مؤلف المسلسل المصري "النهاية"، على غضب وزارة الخارجية الإسرائيلية مما جاء في حلقته الأولى، الذي تنبأ بنهاية وزوال دولة إسرائيل على يد الدول العربية فيما وصفه بـ"حرب تحرير القدس".

وطالب عمرو سمير عاطف معجبيه عبر حسابه على موقع "فيسبوك" بالدفاع عنه، وقال لهم "توقعوا هجوم عليّ من قطعان عاملين أنفسهم مثقفين، وهذا الكلام يضايقهم جدا".

كما أكد عاطف، في مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم" أنه وفريق عمل مسلسل "النهاية" يقدمون عملا ترفيهيا وخيالا علميا ويحمل معاني واحتمالات مطروحة طوال الوقت، وذلك تم بعيدا عن رد الفعل الإسرائيلي الذي لا يهتم به إطلاقا.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد انتقدت مسلسل "النهاية" المصري المعروض في شهر رمضان من بطولة الفنان يوسف الشريف.

وكشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، سبب احتجاج الخارجية الإسرائيلية، لأن المسلسل تحدث عن نهاية وزوال دولة إسرائيل على يد الدول العربية فيما وصفه بـ"حرب تحرير القدس".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحلقة الأولى من المسلسل المصري، "تضمنت مشهدا يظهر فيه أطفال في عام 2120 يتلقون دروسا بخصوص حرب تحرير القدس. ويقول المدرس للطلاب كانت أمريكا الداعم الرئيسي للدولة الصهيونية، بينما تظهر خريطة ثلاثية الأبعاد للولايات المتحدة في مقدمة الفصل الدراسي. وعندما حان الوقت لكي تتخلص الدول العربية من عدوها اللدود، اندلعت حرب سميت حرب تحرير القدس".

وأضاف أن "الحرب انتهت بسرعة وتسببت في تدمير دولة إسرائيل الصهيونية بعد أقل من 100 عام من قيامها"، فيما "هرب معظم المستوطنين من دولة الاحتلال وعادوا إلى بلدانهم الأصلية في أوروبا".

يذكر أن مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، ومن إنتاج شركة "سينرغي"، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمود الليثي.