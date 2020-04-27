صحيفة المواطن الجزائرية تصدر ملحق خاص عن الأسير مروان البرغوثى

الجزائر- سما-

في إطار دعمها وديمومة عطاءها إسناداً للقضية الفلسطينية بكل مفرداتها ومكوناتها، واصلت جزائر الشهداء والعروبة دورها الريادي المميز في إفراد المساحة الكبيرة من إعلامها المرئي والمكتوب والمسموع للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإجرامية الصهيونية.

فالأسرى هم في المكان الأبرز من المشهد النضالي الفلسطيني في مراحله كافة، وهم أيقونة الثورة ورمزية أخرى للصمود والتصدي للإحتلال الإسرائيلي، وكل دعم وتضامن مع الأسرى الأبطال هو بمثابة تدعيم للرواية الفلسطينية الأصيلة في مواجهة الرواية الصهيونية الزائفة والمتناقضة مع صيرورة التاريخ.

ولقد استمرت صحيفة المواطن الجزائرية بمواصلتها للدور الجزائري الداعم والمساند للقضية الفلسطينية بإفراد ملحق خاص للأسير القائد الوطني الكبير / مروان البرغوثي بمناسبة دخوله العام التاسع عشر في معركته النضالية في المواجهة المباشرة مع السجان الصهيوني بممارساته المصنفة كجرائم ضد الإنسانية، وتصديه الأسطوري وكأنه يختزل الصراع الوجودي للشعب الفلسطيني في هذا الصمود الذي يأبى الإنكسار أو التراجع، الأمر الذي يحمل أكثر من مجرد الإمتنان والعرفان لجزائر الشهداء، ويحمل رسالة بأن الشعب الفلسطيني ليس وحيدا في معركته الوجودية في وجه المحاولات الصهيونية لإلغاء هذا الوجود، الذي هو أعلى وأصدق وأكثر تجذراً في الأرض والتاريخ من هذا الوجود الصهيوني المختلق والذي جاء في غفلة من التاريخ وتزويراً لوجهه ومجراه.

وأفاد الأخ خالد صالح (عزالدين) المسؤول التنفيدى عن ملحق "صوت الأسير" ان صحيفة المواطن الجزائرية أصدرت يوم الاثنين الموافق 27/04/2020 عدد خاص من ملحق "صوت الأسير الفلسطينى"والذي يصدر بشكل منتظم نهاية كل شهر بالتعاون والتنسيق بين صحيفة المواطن الجزائرية وسفارة دولة فلسطين لدى الجزائر الشقيقة ، وحمل الملحق عنوان الأيقونة مروان البرغوثي .. 19 سنة من المقاومة داخل زنازين الاحتلال الإسرائيلي، شارك فى إعداد الملحق نادى الأسير الفلسطينى ، وهذا وفاءً بالالتزام الذي أخذته صحيفة المواطن الجزائرية على نفسها تجاه الأسرى والقدس وتجاه نضال الشعب الفلسطيني.

والذي يجسد إصرار الصحيفة ممثلة بالأخ مدير النشر والتحرير المناضل "محمد كيتوس" على متابعة الملحق والاهتمام المباشر بكل تفاصيله من حيث الإخراج والتصفيف وما ينشر فيه من مقالات وأخبار وتقارير تتعلق بقضايا الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال .. والشكر موصول للأخ "حمزة كيتوس" المركب والمصمم فى جريدة المواطن والذى يولى صفحات الاسرى وملاحق صوت الأسير العناية الخاصة ،وجاءت مقدمة العدد بمقال تحت عنوان مروان البرغوثي ... حين تتخذ الحقيقة من الأسطورة وجهاً لها،"بقلم الاخ د. عماد مصباح مخيمر وجاء فيه" مروان البرغوثي ببطولته الفذة وبسالته المذهلة وصموده الأسطوري في وجه السجان وتمرده على القيد وجدران السجون جعل منه قائد فلسطيني يحمل مفردات الرواية الفلسطينية وتأريخها الجديد الذي يتكامل ويتماهى مع تاريخها المتواصل من أزمان غابرة موغلة في التاريخ الإنساني نفسه، مروان البرغوثي أسطورة تتخذ الحقيقة منها وجهها الآخر، لتصبح حرية القائد مروان بمثابة المزيد من التحرير للرواية والأسطورة والحقيقة الفلسطينية العصية على الإنكسار أو حتى مجرد التراجع اللحظي أو المؤقت في مواجهة الرواية الصهيونية المزورة والمزيفة والمختلقة والمؤطرة للممارسات الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، والهادفة لإبادة الشعب الفلسطيني بوجوده وتاريخه وهويته وتراثه الإنساني والوطني.

ملحق صوت الاسير فى هذا العدد يتكون من 8 صفحات ، اشتملت على العديد من الموضوعات والتقارير الهامة ذات العلاقة بقضية الأسرى.

*وكتب الاخ عيسى قراقع مقال بعنوان صديقي القائد الأسير مروان البرغوثي: انا في عاصمة الحجارة... انا في مخيم الدهيشة، جاء فى مقدمته " أخي مروان البرغوثي: السجن هو صمت الكلام، بلاغة الحشر والاغتراب واختناق الكلمات، لا داعي لان تتكلم بعد كل هذا الغياب، تسعة عشر عاما في السجن محمولا على خمس مؤبدات تفيض عن الكلام، هي مشنقة زمنية للإعدام، وفي كل سنة جديدة تدخلها بجرح جديد، لا تعد عدد السنوات الا بمقدار انتباهك لكثافة الظلام، فأين أنت الآن يا صديقي؟ أما انا فاني في عاصمة الحجارة، انا في مخيم الدهيشة، والناس في المخيم يهدونك التحية والسلام. اعرف انك تقرأ كثيرا، تحمي الكتب من المصادرة والتفتيشات، واعرف انك أصبحت معلماً ومدرساً للأسرى تزرع في نفوسهم كل الأمنيات القادمات، واعرف ان فيك غضب وجوع وشوق للأولاد والبنات، وأكاد أراك، في عينيك تلك اللمعة واللفتة والحزن وسكين وسؤال، وأكاد أراك، تقف على باب سجن هداريم تستمع لما يقوله لك قلبك من نزول الرعد ومواعيد الانتفاضات، لتصغي إلى صوت البحر المتوسط، يوشوشك بأسراره الدفينات، وحدك تعرف ما يقوله البحر، لك لغة من ماء وهواء، ولك الموج عاليا، حوار دائم مع السماء، تخاطبك القدس كل ليلة، فهل حولك السجن إلى متعدد في داخلك ومتجدد في خارجك لتدرب قلبك على النبض والخيال؟ وأكاد أراك.

* وكتب الاخ عبد الناصر فروانة لأسير السابق ، والباحث المختص في شؤون الأسرى مقال " القائد مروان البرغوثي يدخل عامه الـ19 في سجون الاحتلال.

*وكتب الاخ فراس الطيراوى مقالا بعنوان " رغم مرور ثمانية عشر عاماً على اختطافه... سيبقى مروان البرغوثي قنديلًا لن ينطفئ نوره .. رغم السجن والسجان

*وكتب الأسير المحرر بسام أبو عكر مقالا بعنوان في الذكرى الثامنة عشر لاعتقال القائد الرمز مروان البرغوثي رسالة للأسرى ولشعبنا ولكل أحرار العالم

*وكتب الاخ محمود بركة مقالا تحت عنوان- مروان جدلية السجان والثائر

*وكتب الاخ محمد عادل التاطو من المغرب الشقيق مقالا بعنوان ... الأيقونة مروان البرغوثي .. 19 سنة من المقاومة داخل زنازين الاحتلال الإسرائيلي

*وكتب الاخ أحمد جمعة من مصر تقريرا نشر فى جريدة اليوم السابع واعيد نشرة فى الملحق بعنوان الأسير الفلسطينى مروان البرغوثي يدخل عامه الـ19 بالسجون الإسرائيلية

كما اشتمل الملحق على عدة تقارير عن الاسير القائد مروان البرغوثى صادرة عن نادي الأسير الفلسطيني , بالإضافة إلى العديد من التقارير والاخبار التى نشرت فى مواقع خاصة بقضايا الاسرى.