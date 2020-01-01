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27 منشأة صناعية لإنتاج الكمامات واللباس الواقي

الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
27 منشأة صناعية لإنتاج الكمامات واللباس الواقي


رام الله / سما /

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، أن 8 منشآت صناعية جديدة باشرت بإنتاج الكمامات واللباس الواقي بعد نجاح عيناتها في الفحص المخبري التي تجرى في مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وذكرت الوزارة في بيانها، أن المجموع الاجمالي لعدد المنشات التي تنتج أصناف (اللباس الواقي، كمامات) بلغ 27 منشأة صناعية تعمل تحت إشراف مؤسسة المواصفات والمقاييس لتلبية احتياج السوق الفلسطيني من هذه الأصناف التي تشهد اقبالاً عليها.

وكان مجلس الوزراء أكد في جلسته الاخيرة منح الأفضلية للمنتجات المحلية المتعلقة بمكافحة الفيروس مثل الأدوية والكمامات والمعقمات والألبسة الواقية ومنحها كامل الأفضلية في المشتريات الحكومية ما دامت مطابقة للمواصفات تشجيعا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتنفذ طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها جولات رقابية على المنشآت الصناعية للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية المعمول بها والتدابير اللازمة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بما يضمن تأمين سلامة المنشات ألاقتصاديه المختلفه وتوفير سبل الوقاية اللازمة للحفاظ على صحة العمال والمواطنين .

 
#اللباس الواقي #الكمامات

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