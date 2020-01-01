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إصابة إسرائيلية في عملية طعن شرق تل ابيب و اطلاق النار على المنفذ

الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة إسرائيلية في عملية طعن شرق تل ابيب و اطلاق النار على المنفذ


القدس المحتلة / سما /

أصيبت امرأة (62 عاما) بجراح وُصفت بأنها بين متوسطة وخطيرة بعدما تعرضت للطعن بالقرب من مجمع تجاري في مدينة كفار سابا، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حارسا تواجد في المكان أطلق النار على منفذ الطعن، وهو فلسطيني من طولكرم (19 عاما)، وأصابه بجراح متوسطة، ثم اعتقلته الشرطة، بعدما كان قد تم الإعلان عن استشهاده وتم نقل الامرأة إلى المستشفى.

وقالت بلدية كفار سابا في بيان إن "الحديث يدور عن عملية طعن في شارع وايزمان وبالقرب من المنطقة الصناعية والمجمع التجاري ’جي’. وتوجد جريحة واحدة في المكان".

وقال مسعفون من "نجمة داود الحمراء" إنه منحوا إسعافا أوليا لامرأة (62 هاما) وأن "حالتها متوسطة إلى خطيرة، وبوعيها مع جراح بسبب الطعن".

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