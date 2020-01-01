داوُد شهاب : قناة "mbc" تمارس التسميم الثقافي

غزة / سما /

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوُد شهاب على أن شعوبنا العربية أصيلة لا تقبل بالتبعية ولا استبدال القيم وترفض عمليات التطبيع والتسميم الثقافي.

وقال شهاب في تغريدة على صفحته على فيسبوك: إن قناة "mbc" تُمارس "التسميم الثقافي" ليس فقط بعرضها دراما تطبيعية، بل إن معظم برامجها تمثل هجومًا على القيم الإسلامية والعربية الأصيلة، واضاف: "انتقلت من الترويج للفن الهابط والإسفاف والعري وثقافة التبعية، إلى محاولة خلخلة الوعي العربي من خلال ما تقدمه من أعمال درامية تكتنز مخزونًا من الجهل التاريخي وتسوّقه على المشاهدين، وهدفها في ذلك واضح ومعروف وهو الترويج لرواية الاحتلال الإسرائيلي حول أصل الصراع ".

وشدد شهاب على ان عدونا – الاحتلال الإسرائيلي- يوظف كل أسلحته لقتلنا وسلخنا ومسخ هويتنا ولكنه لن ينجح في ذلك، وبعض وسائل الاعلام التي تقف وراء تمويلها دول وحكومات وممالك تتشارك مع الاحتلال في إرهابه وجرائمه.

وأوضح أننا واثقون بأن الشعوب العربية شعوب أصيلة لا تقبل بالتبعية ولا باستبدال القيم، ولن تستسلم أمام قوة تيار المطبعين والانهزاميين الذين توظف الأموال وتغدق لهم العطايا من قطعان مارقة منحرفة منهزمة ملتصقة بأمريكا وإسرائيل، مشدداً على ان مناعة شعوبنا قوية رغم سطوة الطغيان.