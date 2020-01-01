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اللجنة القطرية تسلم الدفعة المالية الأولى لمستفيدي مشروع "مسكن كريم"

الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة القطرية تسلم الدفعة المالية الأولى لمستفيدي مشروع "مسكن كريم"


غزة / سما /

أكد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، أن اللجنة وبالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية، سلّمت الدفعة المالية الأولى من منحة دولة قطر لعدد من المستفيدين من مشروع "مسكن كريم" لترميم منازل الفقراء في قطاع غزة.

وأوضح العمادي اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن تستفيد من منحة ترميم منازل الفقراء والبالغ قيمتها مليون دولار أمريكي، نحو 120 أسرة في محافظات القطاع.

وأشار إلى أن عملية اختيار الأسر المستفيدة تمت بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، للحالات المصنفة ضمن كشوفات الوزارة على أنها الحالات الأسوأ اقتصاديا والأكثر احتياجا للترميم، والتي تتوفر فيها معايير الاستفادة من المشروع.

وقال العمادي "إن من ضمن شروط الاختيار ألا يكون للمستفيد أي مصدر دخل ثابت، وأن يكون عدد أفراد الأسرة 7 أفراد فما فوق، مع إعطاء الأولوية للأرامل والأيتام وأصحاب الأمراض المزمنة".

وبيّن أنه تم تسليم الدفعة المالية الأولى عبر مكاتب البريد بغزة لنحو 60 أسرة من الأسر التي استوفت الإجراءات اللازمة لبدء أعمال الترميم، فيما سيتم الصرف لباقي الأسر خلال الأيام المقبلة.

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