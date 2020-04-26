"حماية" يدين سياسات التطبيع مع الاحتلال ومحاسبة المسئولين عنها

غزة / سما /

يدين مركز حماية لحقوق الإنسان قيام قناة "إم بي سي" السعودية، بعرضً مسلسلات رمضانية وهما مسلسل "أم هارون" و مسلسل "مخرج 7" الكوميدي السعودي ، والتي يتم الدعوة فيها لتطبيع مع الاحتلال، ويوجه دعوة لتعايش مع الإسرائيلين فيما يعزز مشاعر الكراهيّة تجاه الفلسطينين .

لقد ظهر التطبيع في مسلسل "أم هارون" كان من خلال المعلومات المضللة التي يروجها للجمهور حول اضطهاد مزعوم لليهود العرب قبل منتصف القرن الماضي، أدى إلى قيام دولة إسرائيل (دون تطرق للنكبة الفلسطينية حتى الآن)، وكذلك بثّت القناة مساء أمس الأحد 26/04/2020م مشهدا من مسلسل "مخرج 7" الكوميدي السعودي، والي يروج للتطبيع من خلال لتطبيع مع الاحتلال ويحرض على قطع العلاقات مع الفلسطينيين وعدم الاعتراف بهم وبقضيتهم ..

مركز حماية لحقوق الانسان إذا يعبر عن أسفه الشديد إزاء سياسة عدد من الدول العربية التي تتفاخر بتطبيعها مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي زادت بشكل ملحوظ في الفترة الاخيرة وبشكل اكثر علنية ووضوح ، فإن المركز يؤكد أن أية علاقة مع هذا المحتل تمثل هدر للثوابت والقيم الأخلاقية والدينية والإنسانية، كما أنها تعد واضح على إرادة الشعوب العربية التي كانت ولا زالت تدعم وتساند القضية الفلسطينية ويعتبر المركز أن بث مثل هذه المسلسلات تهدف لتشجيع فتح خطوط جديدة للتطبيع مع الاحتلال مما يعتبر وتحدياً واستفزازا لمشاعر الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية والإسلامية، وأحرار العالم ، وعلية يطالب الدول المطبعة بإعادة النظر في علاقتها مع سلطات الاحتلال وكما يطالب بتجريم ووقف ومحاسبة كل من ساعدة على هذه الأعمال التي تدعوا للتطبيع مع المحتل ومقاطعة الفلسطينيين وكذلك الاعتذار للشعب الفلسطيني عن هذه المواقف التي تستهدفه وتستهدف قضيته وتعطي شرعية للمحتل الإسرائيلي في التمادي بانتهاكاته وجرائمه بحق القضية الفلسطينية.